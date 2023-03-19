Selçuk Geçer'in bu yorumu altın yatırımcılarını sevindirecek!

ABD Merkez Bankası (FED) , faiz kararını 21-22 Mart'ta yapacağı toplantı sonrasında yayınlayacak. Küresel piyasaların çoğu, özellikle geçen ayki Fed toplantı tutanaklarının açıklanmasının hemen ardından yeni Fed toplantısında 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımları bildiriyordu, ancak hepsi ABD bankacılık krizi hakkında yorum yaptı ama faydasızdı.
"ALTIN FİYATLARI REKORA DAYANACAK"
Slikon Vadisi Bankası (SBV) verdiği iflas kararı ve hemen ardından iğer birkaç bankanın iflasları, ABD bankacılık sisteminde kriz tehditlerini artırdı ve sadece üç gün içinde piyasadan 500 milyar dolardan fazla para çekti. Altın ons geçen yılın en yüksek seviyesini gördü ve yatırımcılar borsada kaçırdıkları parayı her zaman güvenli liman varlığı olarak bilinen altına yatırdıkları için haftayı 1990 dolar seviyelerinde kapattı.
Geçer, altının yükselişi ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının yaz sonunda altın gramını 2 bin liranın üzerine çıkarması ile önümüzdeki aylarda dünya genelinde altının değerinin yükselmeye devam edeceğini savundu. Bu gelişmenin Fed'in kararında bir değişikliğe yol açıp açmayacağı merak konusu. Dolar kuruna ilişkin açıklamalarıyla tanınan Selçuk Geçer, en olası senaryonun 22 Mart gecesi faiz oranlarında sert bir değişiklik olmaması olduğuna işaret etti.
BİTCOİN SON 11 AYIN ZİRVESİNDE
SBV'nin iflası ile başlayan sürecin etkisinin uzun süreceğini ve altının rallisinin devam edeceğini söyleyen Geçer, kripto
para birimlerinin yatırımcılar için başka bir fırsat olduğunu açıkladı. Bitcoin, ABD krizinin yaratabileceği paniğin ardından yatırımcıların dikkatini çekti. Bitcoin, değer olarak birçok altcoin'in ardından 27.700 dolara ulaştı. Ekonomistler, kripto para birimi boğa piyasasının burada olduğunu ve Bitcoin'in yeni bir rekor kırması için çok geç olmadığını açıkladı.
DOLAR YATIRIMCILARI İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL
Geçer, dolar kurundaki dalgalanmaların ve Fed kararının piyasaya etkisinin Türkiye için çok sınırlı olacağını söyledi. Önümüzdeki iki ayda büyük çaplı değişiklik beklemenin gerçekçilikten uzak olduğunu söyleyen Geçer, "Hükümetin bunu durdurmak için elinden gelen her şeyi kullanacağı ya da hiçbir şey yapmayacağı açık. Evet. Ciddi bir artış beklemek akılsızlık gibi görünüyor. Böyle bir ölüm kalım seçimlerinde önümüzdeki aylarda dolarda beklenmiyor. Şu anda dolar değer kazandı ama bu haziran burcunu etkileyecek. Elbette seçimin sonucuna bağlı olarak Türkiye'deki yatırım oranı büyük ölçüde değişecek, ancak aynı ekonomik anlaşma yürürlükte kalırsa, İngiliz finans
kuruluşlarının dolar kurunun bu yaz 26 liraya, yıl sonunda ise 35-40 liraya kadar ulaşabileceğine dair birçok rapor açıkladı.