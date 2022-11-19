Selçuk Geçer'in son dolar yorumu herkesi şaşırttı: Yaptığı açıklamaya eklediği ifade çok konuşulacak!













DOLAR NASIL YÜKSELECEK?

Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, dolarb kuru ile ilgili yeni değerlendirmeler yaptı. Geçer, yaptığı açıklamasına doların gidişatı hakkında çok konuşulan bir yeni ifade ekledi. YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla dolar yatırımcılarına seslenen Selçuk Geçer, dolar endeksinin düşünü değerlendirdi. Ünlü ekonomist, doların daha fazla yükselemeyeceğine işaret ederek, ABD enflasyonunun durgunluk işareti olduğunu söyledi. Diğer para birimlerinin dolara saldıracağını açıklayan Selçuk Geçer, euro ve sterlinde bir yükselme meydana geldiğini belirterek "ABD'de enflasyon baskılanmış görünüyor. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek olağan dışı durumları da bir şerh olarak kenara koyuyorum ." dedi.? Enflasyon nedeniyle dolar endeksinde düşüş beklendiğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselebileceğine dikkat çekti. ABD'de çok yüksek bir enflasyon durumunda yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyonun gelmesinin düşük bir ihtimal bile olsa dolar kurunun yeniden yükseleceğini ifade eden Geçer, piyasada kuvvetli rüzgarlar olacağını söyledi ve Kasım ve Aralık aylarında dolar kurunun 20 TL'nin üzerine çıkabileceğini vurguladı.