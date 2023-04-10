Selçuk Geçer parayı katlamanın yolunu anlattı! Buna parasını yatıran servet kazanacak: Özellikle o tarihi işaret etti!







ALTIN TAVSİYESİ







Ünlü isim Selçuk Geçer, dolar konusunda açıklamalarda bulunurken ön plana çıkan yorumlarla beraber analizler yapıldı. Elindeki doları, altını satmak veya yeni yatırımlar yapmak isteyenlere Geçer'in açıklamaları yapıldı. Geçer, yeni açıklamalar için altın işaret edilirken altın ve dolar almak, satmak isteyenlere yol göstereceği detayları açıkladı.Selçuk Geçer, yükselişin devam etmesi üzerine FED kararının önemli olduğu ifade edilirken faiz noktasında veren kararın süreci etkileyeceğini ifade ederken Geçer, bu kararın takip edilmesinin önemi verildi. FED'in faiz kararları açıklanırken indirim ve faizlerin artırmasıyla asıl değişikliğinin ortaya çıkacağı, Geçer tarafından açıklandı. FED kararının takip edilmesiyle beraber altın fiyatlarında ki yükseliş süreci duyuruldu. Özellikle altındaki yükseliş trendine gelinirken dikkat çekti. Altın fiyatlarının yükseliş eğilimini süreceğini belirtirken ilerleyen dönem de sıçrayış olma ihtimali yüksek görüldü.