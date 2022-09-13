Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!







FED Kararını Değerlendirdi







''Felaket Senaryosu Olur''

''Yıl Sonunda Dolar Kuru En Az 21 TL''

TL’de meydana gelen değer kaybı sürerken ekonomist Selçuk Geçer, herkesin dikkatini çeken dolar iddiasında bulundu. ABD'den gelen haberlerin kurda etki göstereceğinin altını çizen Geçer, ''Şu anda 18,22 TL olan dolar kurunun bir anda kendisini 20 TL üzerine attığını görürsünüz” ifadelerine yer verdi.Dolar kuruyla ilgili verdiği tahminlerden dolayı hakkında BDDK tarafınca suç duyurusu olan ekonomist Selçuk Geçer, dövizde meydana gelebilecek ataklara karşı vatandaşları uyardı.FED değerlendirmesinde bulunan Selçuk Geçer, “FED başkanlarından ve üyelerinden arka arkaya faiz artırımlarına yönelik açıklamalar var. Eylül ayında önemli bir faiz artırımı yapılacağını FED yetkilileri açıklıyorlar. Bu faiz artırımı 75 baz puan ise o zaten şu anda fiyatlanıyor. Ancak bu faiz artırımını yapıp sonraki toplantılarda yine yüksek faiz artırımları yapılacağı şeklinde bir açıklama yapılırsa piyasalar karışır. Dolar endeksi bu açıklama sonrasında 115’e doğru gider. Bunun bize etkisi ne olur? Şu anda 18,22 TL olan dolar kurunun bir anda kendisini 20 TL üzerine attığını görürsünüz” ifadelerini kullandıDolarda kırılma olma ihtimalini değerlendiren Selçuk Geçer, “Dolar kurunun belirli bir seviyede sabit tutulduğu ve yükselişlerin kontrollü şekilde olduğunu söylüyorlar. İnanmayın bu söylemlere. Aralık ayında 11 TL olan dolar şimdi olmuş 18 TL. Üstelik KKM hesaplarına rağmen dolar kurunda yüzde 50 oranında değer artışı olmuş. Dolar kurunda yükseliş eğilimi devam edecektir. Bundan yana bir şüphemiz yok ama korkumuz kırılmalar olmasıdır. Eğer kırılma olursa dolar kurunun 5-6 kat artmasından endişe ediyoruz. Yani dolar kurunun 21 TL’ye doğru yükselmesi normal ama diğer senaryo tam bir felaket senaryosu olur” dedi.Selçuk Geçer, “Orta Vadeli Program’da dolar kurunun 2022 ortalaması 16,65 TL olarak resmen yazılmış. Bu ne demek? Dolar kuru yıl sonunda 20 TL – 21 TL olacak demek. Yani bu resmi bir beklenti, bunu biz uydurmuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmış bu beklentiyi uygun görmüş ve bunu da resmen açıklamış. Önemli olan dolar kuru 21 TL’de duracak mı yoksa daha yukarıya gidecek mi? Enflasyon etkisi ile dolar kurunun 30 TL üzerine çıkması gerçekleşecek mi yoksa gerçekleşmeyecek mi? Şu anda esas tartışılan konu bu” dedi.