SPOR
20 Aralık 2022 - 15:51

Selçuk İnan dört gözle transfer dönemini bekliyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan 2 yıldızın transferini istedi. Yönetimle görüşen genç teknik adam ara transfer dönemini iple çekiyor.

SPOR
20 Aralık 2022 - 15:51
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Selçuk İnan dört gözle transfer dönemini bekliyor

Alınan kötü sonuçların ardından teknik adam Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa göreve Selçuk İnan ismini getirerek büyük sükse yaratmıştı. Takımla bir süredir çalışmalarını sürdüren genç teknik adamın kadroda bazı eksiklerin tespitini yaparak yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Selçuk İnan’ ın yönetimden Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ve Galatasaray’ ın tecrübeli sol beki Van Anhoult ‘u istediği öğrenilirken yönetimin olumlu dönüş yaptığı transfer çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Hücum oyuncusu Armin Hodzic'le anlaşmaya vararak ilk transferini yapan Kasımpaşa takımı yeni hamleler ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Serbest durumda bulunan başarılı oyuncu Hodzic, devre arasına kadar takımla çalışacak ve transfer dönemi açıldığında resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu olacağı açıklandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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