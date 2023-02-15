Selçuk İnan'ın bu uyarısı onlarca kişiyi ölümden kurtardı! Son dakika değiştirdi: Takım oyuncusu o anları anlattı!













Kahramanmaraş'ı sarsan ve yüzyılın depremi olarak adlandırılan yıkıcı depremin olumsuz etkileri devam ediyor. Bölgede kurtarma ve arama çalışmaları halen devam ediyor. Son deprem sadece yerel halkı değil futbol camiasını da etkiledi. Deprem sırasında Hatay'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan'ın aldığı hızlı karar sayesinde şans eseri kurtuldu. Son anda verilen bir karar, bir mucize ya da tamamen şans eseri depremden sağ kurtulabilenler bile dikkat çekti.Hatay'da meydana gelen son depremde Hatayspor'a konuk olan Kasımpaşa kendini tehlikeli bir durumun içinde buldu. Takımın genç kalecisi Erdem Canpolat, Alman Bild gazetesine konuştu ve yaşadıklarını paylaştı. Canpolat, Hatay'daki ana takım otellerinin depremde tamamen yıkıldığını, ancak şans eseri orada kalmadıklarını açıkladı. Yaşadıklarından çok daha kötü şeyler olabileceğini ifade etti. Deprem anını zamana karşı bir yarış olarak tanımlayan Canpolat, kıyafetlerini giydiğini ve koridorda diğer oyuncularla buluşmak için kırık camların üzerinden yürüdüğünü söyledi. Otelin labirent gibi olduğunu belirten Canpolat, otelden çok zor dışarı çıktıklarını da belirtti. Kasımpaşa, Hatayspor ile oynayacağı son Süper Lig maçı için Hatay'da bulunduğu sırada felaketin ortasında kaldı. Neyse ki takım, teknik direktörleri Selçuk İnan'ın hızlı düşünmesi sayesinde depremin en kötü etkilerinden kurtuldu. Takımın otelini değiştirme kararı, hayat kurtaran bir hamle oldu ve Selçuk İnan tarafından verildi. Hatay'ın yerlisi olan İnan, depremin yarattığı risklerin ve takımının sağlığını korumanın öneminin son derece farkındaydı. Hızlı düşünmesi ve liderliği Kasımpaşa'nın depremden yara almadan kurtulmasını sağladı.Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz de ekibin yaşadıklarını anlatırken, depremden sonra İstanbul'a dönmek için özel bir uçak ayarladıklarını söyledi. Havaalanına giderken yıkılmış evler ve binalar gördüklerini ve depremin geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Takımın şanslı bir şekilde kurtulmasına rağmen, deprem onları derinden etkiledi ve özellikle yabancı oyuncular çok etkilendi. Öksüz, takımın moral ve motivasyon açısından karşı karşıya olduğu zor durumdan ve oyuncularına psikolojik destek sağlamak için nasıl çalıştıklarından bahsetti.