SPOR
16 Kasım 2022 - 22:30

Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın

Eski Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcu Selçuk İnan ilk teknik adamlık deneyimine imza atmaya çok yakın. Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.

SPOR
16 Kasım 2022 - 22:30
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Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın


Geçtiğimiz günlerde ligdeki kötü gidişatının ardından Teknik Direktör Şenol Can ile yollarını ayırma kararı alan Kasımpaşa'nın yeni teknik adamının kim olacağı konusu merakla bekleniyordu. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenenin bir hayli altında kalan İstanbul ekibi büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in teknik ekibine katılarak yardımcı antrenör olarak görev alan Selçuk İnan, artık teknik direktör olmaya hazırlanıyor.



Selçuk İnan Kasımpaşa'nın teknik direktörü olacak

Selçuk İnan adım adım Kasımpaşa'ya!

Eğitimlerini tamamlamasının ardından takım arayışında olan Selçuk İnan'ın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul ekibinin bu hafta içerisinde bir kez daha Selçuk İnan ile teknik direktörlük konusunda görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, anlaşmaya çok yakın oldukları da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kasımpaşa Spor Kulübü'nden bu hafta sonuna kadar yapılacak olan resmi açıklamayla birlikte teknik direktörlük koltuğunun Selçuk İnan'a emanet edilmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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