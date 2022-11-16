Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın













Selçuk İnan adım adım Kasımpaşa'ya!

Geçtiğimiz günlerde ligdeki kötü gidişatının ardından Teknik Direktör Şenol Can ile yollarını ayırma kararı alan Kasımpaşa'nın yeni teknik adamının kim olacağı konusu merakla bekleniyordu. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenenin bir hayli altında kalan İstanbul ekibi büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in teknik ekibine katılarak yardımcı antrenör olarak görev alan Selçuk İnan, artık teknik direktör olmaya hazırlanıyor.Eğitimlerini tamamlamasının ardından takım arayışında olan Selçuk İnan'ın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İstanbul ekibinin bu hafta içerisinde bir kez daha Selçuk İnan ile teknik direktörlük konusunda görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, anlaşmaya çok yakın oldukları da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kasımpaşa Spor Kulübü'nden bu hafta sonuna kadar yapılacak olan resmi açıklamayla birlikte teknik direktörlük koltuğunun Selçuk İnan'a emanet edilmesi bekleniyor.