Geçtiğimiz günlerde ligdeki kötü gidişatının ardından Teknik Direktör Şenol Can ile yollarını ayırma kararı alan Kasımpaşa'nın yeni teknik adamının kim olacağı konusu merakla bekleniyordu. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenenin bir hayli altında kalan İstanbul ekibi büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in teknik ekibine katılarak yardımcı antrenör olarak görev alan Selçuk İnan, artık teknik direktör olmaya hazırlanıyor.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:30
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
Eski Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcu Selçuk İnan ilk teknik adamlık deneyimine imza atmaya çok yakın. Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:30
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir