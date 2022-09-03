Selçuk'ta 'dünya Barış Günü Karikatür Sergisi' Açıldı













5 kıta, 62 ülkeden 315 karikatüristin 990 eseriyle başvurduğu "Dünya Barış Günü Karikatür Sergisi" Selçuk'ta açıldı.5 kıta, 62 ülkeden 315 karikatüristin 990 eseriyle başvurduğu "Dünya Barış Günü Karikatür Sergisi" İzmir'in Selçuk ilçesinde açıldı. Küratör Menekşe Çam öncülüğünde yapılan çağrı ile barışa ilham veren karikatürleri buluşturan sergi yoğun ilgi gördü. Sergi açılışında bir konuşma yapan Karikatürist Menekşe Çam; “Dünyanın her yerinden sanatçıların barış üzerine duygularına ve düşüncelerine tanıklık ettik. Bir aydan kısa bir müddette 62 ülkeden 315 karikatüristten 990 eser bize ulaştı. Karikatür, en zor zamanlarda, en karanlık zamanlarda bilinmeyeni, görünmeyeni farkındalık oluşturmak amacıyla ortaya çıkaran bir çeşit sanat dalıdır” dedi.Karikatürlerin bununla birlikte geleceğe bırakılacak önemli mesajlar olduğunu belirten Menekşe Çam; “Karikatürler iletişim aracıdır, protesto aracıdır, Aktivist bir eylemdir. Bu sergi için İtalya, Suudi Arabistan, Moğolistan, Myanmar, İspanya ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu 62 ülkeden 315 karikatürist çalışmalarını bize gönderdi. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan gelen karikatürler bizi çok etkiledi” dedi.Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menekşe Çam'ın bir kadın olarak karikatür sanatına emek vermesinin çok kıymetli olduğunun altını çizerek; “Barışla ilgili bir şeyler söylenmesi gereken bir dönemde bu sergiye adım atmış olmak bizim açımızdan çok değerli. Bu sergiye rekor bir katılım olmasının sebebi Menekşe Çam'ın bir karikatürist olarak bu sergiye verdiği değerdir. Barış hepimiz için, çocuklar için, geleceğe güvenle bakabilmek için çok önemli” dedi.Uluslararası Dünya Barış Günü Karikatür Sergisi 5 Eylül'e kadar İstasyon Meydanı'nda ziyarete açık kalacak.