Selçuk Ural neyi itiraf etti? Hakan Ural neden gündeme geldi? Hakan Ural’ın babası Selçuk Ural’dan gündemi sarsan açıklamalar













Hakan’a her zaman destek oldum!

Katıldığı bir programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Selçuk Ural, itiraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğlu Hakan Ural’ın nasıl dünyaya geldiğini anlatan Selçuk Ural, çapkın birisi olduğunu ve bir gece birlikte olduğu kadını hamile bıraktığını ve o kadından oğlu Hakan Ural’ın dünyaya geldiğini söyledi. Katıldığı programda kendisine sorulan sorulara yanıt veren Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ı kabul etmeyip DNA testi yaptırmasına yönelik pişmanlık duyup duymadığı sorusuna da açıklık getirdi. Hakan Ural’ın annesiyle sadece bir gece birlikte olduğunu ve o geceden sonra da kadını bir daha görmediğini söyleyen Ural, bir gün kadının çocukla birlikte karşısına çıktığını belirtti. Bu nedenle DNA testi istediğini belirten Ural, çok çapkın olduğunu ve hızlı yaşadığını söyledi. Binlerce flörtü olduğunu söyleyen Ural, Hakan Ural’ın annesiyle davalarının 8-10 yıl sürdüğünü de sözlerine ekledi. Kızı için DNA testi yaptırmadığını söyleyen Ural, kızının annesiyle evli olduğunu belirtti.Oğlu Hakan Ural’a her zaman destek olduğunu belirten Selçuk Ural, oğlunu askerlik konusunda uyardığını ve sahte rapor almamasını söylediğini belirtti. Sahte rapor aldıktan sonra oğluna 4 ay hapis cezası verildiğini ve hapiste başına bir iş gelmemesi için Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderek ondan yardım istediğini söyledi. Evli olması nedeniyle Hakan Ural’ın annesinin hırslandığını belirten Ural, genç olduğunu ve hata yaptığını söyledi. Oğlunun üvey babası için “rahmetli babam” demesine sinirlendiğini ifade eden Ural, Hakan’ın katıldığı kanalı arayarak soyadını oradan kaldırılmasını istediğini söyledi. Oğluna “erkekse benim soyadımı kullanmasın” dediğini söyleyen Ural, Hakan Ural’a fazlasıyla destek olduğunu sözlerine ekledi. Oğlunun annesiyle aralarındaki konunun kapandığını belirten Ural, kadının cenazesine gitmediği için oğlunun kendisine küstüğünü söyledi. Cenazeye katılma zorunluluğu olmadığını belirten Ural, zaten konuşmadığı birinin cenazesine gitmemesinin normal olduğunu söyledi.