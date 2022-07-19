Katıldığı bir programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Selçuk Ural, itiraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğlu Hakan Ural’ın nasıl dünyaya geldiğini anlatan Selçuk Ural, çapkın birisi olduğunu ve bir gece birlikte olduğu kadını hamile bıraktığını ve o kadından oğlu Hakan Ural’ın dünyaya geldiğini söyledi. Katıldığı programda kendisine sorulan sorulara yanıt veren Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ı kabul etmeyip DNA testi yaptırmasına yönelik pişmanlık duyup duymadığı sorusuna da açıklık getirdi. Hakan Ural’ın annesiyle sadece bir gece birlikte olduğunu ve o geceden sonra da kadını bir daha görmediğini söyleyen Ural, bir gün kadının çocukla birlikte karşısına çıktığını belirtti. Bu nedenle DNA testi istediğini belirten Ural, çok çapkın olduğunu ve hızlı yaşadığını söyledi. Binlerce flörtü olduğunu söyleyen Ural, Hakan Ural’ın annesiyle davalarının 8-10 yıl sürdüğünü de sözlerine ekledi. Kızı için DNA testi yaptırmadığını söyleyen Ural, kızının annesiyle evli olduğunu belirtti.
MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 13:53
Selçuk Ural neyi itiraf etti? Hakan Ural neden gündeme geldi? Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'dan gündemi sarsan açıklamalar
Selçuk Ural’ın itirafları gündeme bomba gibi düştü. Oğlu ve oğlunun annesi hakkında konuşan Selçuk Ural magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Peki, Selçuk Ural ne dedi? Hakan Ural neden gündem oldu? İşte yanıtı…
MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 13:53