Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler

Dini konularda sık sık karşılaşılan Selef
kelimesi insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefilik
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Selef ne demektir
Selef kelimesi bir görevde ya da meslekten kendisinden önce bulunan ve yerine geçilen kişi, halef karşıtı, öncel anlamına gelmektedir.
Selefi ne demektir
Selefilik inancına inanan kişilere Selefi denmektedir. Ehl-i sünneti hassa olarak tanınırlar. Bu kavramın yanına ehlü's-sünne, ehlü'l-hak, ehlü'l-hadîs ve's-sünne kelimeleri de kullanılmaktadır.
Selefilik
Selefiyye kelimesi geçmiş kişiler, soy, ilim ve fazilet olarak önce gelip gidenler anlamına gelmektedir. Selef terim olarak ise ilim ve fazilet çerçevesinde müslümanlığın önderi sayılan asap ve tâbiîn için kullanılmaktadır. Selefin üstünlüğü ümmetin en iyisinin Hz. Peygamber zamanında yaşayan, ondan sonra gelip onun yolunu izleyenler hadisine dayanmaktadır. Hanbeliliğin kurucusu olarak bilinen Ahmed bin Hanbel Selefiliğin ilk devrelerini yaşamış, İbn-i Teymiyye ise ikinci zamanını geçirmiştir. Ehl-i sünnet kelamcıları olara bilinen görüşlerin fazla fikir ayrılığı olmaması içinse Selefiliğin bir mezhep olarak yaşanması engellenmiştir. Selefiliğin sistemleşmesi ve günümüze kadar gelmesi İbn-i Teymiyye zamanında olmuştur.
Selefilik ilkeleri nelerdir
Selefiliğin 7 ilkesi bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanır; -Takdis: Allah'ın hiçbir kötü sıfatı olmadığına inanmaktır -Marifet ehline teslim olma: Selefilik kurucuları ve alimlerinin yolundan gidip söylediklerini yapmaktır -Takdir: Allah'ın tüm güzel sıfatlara sahip olduğuna inanmaktır -Kef: Sessizlik ve imsak çaresiz kalırsa bu ilke devreye girer. Kitapta anlaşılmayacak konularda susmanın ve içinde tutmanın becerilmediği konularda kalpten ve akıldan başka şeylerle meşgul olmak gerektiği savunulur ki insan başka şeyler düşünerek beladan kurtulabilir. -Acz: Kişinin kitabın kelamındaki sırların tümünü anlayamayacağı ve bunlara ümmetin gücünün yetmeyeceğini anlayarak acizliğini kabul etmesi gerektiği inançtır. -İmsak: Sükut ilkesiyle benzerdir. Anlaşılmayan konuların kişinin içinde kalması gerektiği ile ilgilidir. -Sükut: Kitapta anlaşılmayan, kafaya takılan yerlerin konuşulmaması, başkalarına sorarak onların da kafalarının karıştırılmaması, konu açıldığında bilmediğini söyleyerek konuyu kapatması gerektiği inancıdır.