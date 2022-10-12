MAGAZİN
12 Ekim 2022 - 18:40

Selen Görgüzel'den güzel kalma savaşı: Sünnet derisi sonrası ayı kanı!

Selen Görgüzel, daha önce özel kliniklerde cilt bakımı için sünnetli çocukların derisinden elde edilen kök hücre karışımını kullandığını açıklamıştı. Güzel kalmak için her yolu deneyen Görgüzel, bu kez kendisine ayı kanı enjekte edeceğini duyurdu.

MAGAZİN
12 Ekim 2022 - 18:40
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Selen Görgüzel'den güzel kalma savaşı: Sünnet derisi sonrası ayı kanı!


2014 yılında usta oyuncu Hamdi Alkan ile evlenen Selen Görgüzel geçtiğimiz Mart ayında boşanmıştı. Uzun süredir devam eden ayrılık söylentilerinin ardından çift, Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

Selen Görgüzel ayı kanı



Mart ayında usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan (55) ile sekiz yıllık evliliğini tek bir celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanmasının ardından sürekli gündemde kalmayı başardı. Yaptığı açıklamalarla sürekli tartışma yaratan 43 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, magazin dünyasında en çok konuşulan isim oldu.

Selen Görgüzel ayı kanı

SÜNNET DERİSİ SONRASI AYI KANI

Şarkıcı ve oyucu Selen Görgüzel önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Basın mensuplarının sorulaırnı ayaküstü yanıtlayan Görgüzel herkesi şaşkına çeviren yeni açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı, bir zamanlar sünnet derisinden elde edilen kök hücrelerle cilt bakımı yaptırdığını açıklamıştı. Genç görünmek adında her yolu deneyen Görgüzel, şimdilerde kendisi için yeni bir güzellik yöntemi bulduğunu açıkladı.

Selen Görgüzel ayı kanı

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, son zamanlarda vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırmalar yaptığını belirterek ayılarda kış uykusu durumları olmasından dolayı kas erimesinin olmadığını ve kanının da bu durumda insanlara faydalı olduğunu açıklandığını söyledi. Şimdi nerede nasıl yapılıyor diye araştırma yaptığından bahseden Görgüzel, kas ve kemik yapısına iyi geldiği için mutlaka yaptırmayı düşündüğünü ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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