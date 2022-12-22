MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:17

Selen Görgüzel'den sosyal medyada olay yaratan sözler

Selen Görgüzel yine bir erkek eleştirisi yaptı tepkilerin odağı oldu…

MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:17
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Selen Görgüzel’den sosyal medyada olay yaratan sözler


Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile yaklaşık 8 yıldır süren evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırmıştı. Selen Görgüzel’in cesur sahne kıyafetleri ve fikirleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz ay ‘hesabı erkek öder bu dengedir’ diyen Selen Görgüzel sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Selen Görgüzel

Başımı yakacaksın 

Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde Etiler de bir avm de görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Selen Görgüzel ‘asgari ücretli biriyle birlikte olur muydunuz’ sorusuna ‘siz benim başımı yakacaksınız’ diyerek ‘Benimle olmaz. Erkeklik duyguları incinebilir. Yapmak istediklerini yapamaz, götürmek istediği yerlere götüremez. Gururu eksilir. Ben güçlü bir kadınım erkeğimin benden daha güçlü olması gerek. Davul bile dengi dengine demişler. Vıttırı vızzık adamlarla olmaz benim hayatımda istemem.’ Yanıtını verdi. Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’in bu açıklamaları sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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