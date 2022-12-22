Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile yaklaşık 8 yıldır süren evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırmıştı. Selen Görgüzel’in cesur sahne kıyafetleri ve fikirleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz ay ‘hesabı erkek öder bu dengedir’ diyen Selen Görgüzel sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:17
Selen Görgüzel'den sosyal medyada olay yaratan sözler
Selen Görgüzel yine bir erkek eleştirisi yaptı tepkilerin odağı oldu…
MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:17
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