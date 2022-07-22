MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 12:23

Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı. 43 yaşındaki şarkıcının genç görünmesine en büyük etkenin sünnet derisiyle yapılan cilt bakımı olduğu öğrenildi.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 12:23
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Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!


Bir dönem ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile evli kalan ve ondan olaylı bir şekilde boşanan Selen Görgüzel, güzellik sırrını açıkladı. 43 yalındaki güzel şarkıcı yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derilerinden cilt bakımı yaptırdığını söyledi.

Selen Görgüzel'in güzellik sırrı



Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Selen Görgüzel, magazincilerin sorularını yanıtladı. Bu güne kadar yaptırdığı cilt estetikleriyle konuşulan Selen Görgüzel, güzellik sırrını ilk kez açıkladı.

Selen Görgüzel'in güzellik sırrı

"Sünnet derisinden cilt bakımı"

Yeni doğan erkek çocuklarının sünnet derilerinin kök hücrelerinin alındığını ve bundan cilt bakımı yapıldığını söyleyen Selen Görgüzel, bu kök hücre karışımını cilt estetiğinde kullandığını anlattı.

Selen Görgüzel'in güzellik sırrı

Anlattığı zaman kimsenin inanmayacağını belirten Görgüzel, aslında böyle bir yöntemin geliştiğini ve sünnet artıklarından yapılan kök hücrelerin cilde çok iyi geldiğini söyleyerek kendisinin de bu yöntemle cilt bakımı yaptırdığını ve sistemin aslında tamamen hukuksal ve izinli olduğunu ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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