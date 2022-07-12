Selfie çekmek isteyen turist, ayağı kayınca yanardağın içine düştü!













Ölümden küçük sıyrıklarla kurtuldu!

İtalya'nın Napoli kentinde yer alan Vezüv Yanardağı, dünyanın en tehlikeli yanardağları arasında bulunuyor. Milattan sonra 79 yılında patlama yaşayan ve o dönemde ülkenin en büyük şehirlerinden birisi olan Pompei'yi yeryüzünden silen yanardağı tehlikesinin halen devam ettiği söyleniyor.Geçtiğimiz günlerde, 3 arkadaş Vezüv Yanardağı'nın tepesine çıkmak istediler. Dağa geçiş sırasında para vermek istemeyen 3 turist, yoldan yürümeyerek yasaklı olan patikadan gittiler. Tehlikeli ve yasaklanmış yoldan volkanın tepesine ulaşan 3 arkadaş, anı oldun diye selfie çekmeye karar verdiler.23 yaşındaki ABD'li turist, tam selfie çekeceği sırada telefonu elinden düştü. O sırada kendi ayağı da kayan genç, kraterin içine doğru yuvarlanmaya başladı. Dünyanın en tehlikeli yanardağı olarak tanımlanan Vezüv'ün içine düşen genci kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda genç adam kurtarılırken kolunda ve sırtında küçük sıyrıkların meydana geldiği görüldü. İplerle yanardağın içinde çıkarılan ABD'li turist, helikoptere alınarak hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavisi biten turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yasak ve tehlikeli patika yolunu kulladıkları için 3 arkadaşa dava açılacağı bildirildi.