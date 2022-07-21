Selim Naşit kimdir, öldü mü? Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan ne zaman, neden öldü? Selim Naşit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Selim Naşit Özcan kimdir?





Adile Naşit'in kardeşi tiyatrocu Selim Naşit Özcan, bir süre pankreas kanseriyle mücadele etmiştir. Bir süre hastanede tedavi gören Selim Naşit Özcan, kansere yenik düşmüş ve 18 Ağustos 2000'de yaşamını yitirmiştir. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Selim Naşit'in hayatı ile ilgili tüm detayları ise haberimizin içerisinde sizler için derledik..1943'te Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra Muhlis Sabahattin'in operet topluluğuna katılan ve orada ilk profesyonel oyununa çıkan Selim Naşit, Gül Fatma operetinde rol almıştır. Bir süre sonra Muammer Karaca operetine geçen ve orada 16 yıl boyunca çalışan Naşit, 1961 yılında kardeşi Adile Naşit ve onun eşi Ziya Keskiner'le birlikte babaları adına tiyatro kurmuşlardır. Ankara'da kurdukları Naşit Özcan Tiyatrosu'nda çalışan Selim Naşit Özcan, aynı zamanda Elhamra İstanbul Tiyatro Sahnesi'nde yer almış ve orada Toto Karaca, Gülriz Sururi, Engin Cezzar ve Muzaffer Hepgüler ile sahneyi paylaşmıştır. 1966'da Gönül Ülkü Özcan ile Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na geçen ve kardeşiyle ve eniştesiyle yeniden buluşan Selim Naşit özcan, 1979yılı itibariyle de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na geçmiş Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda ve Karşı Tiyatro'da da çalışmıştır. Hayatı tiyatro sahnelerinde geçen Selim Naşit Özcan, 18 yıl boyunca Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda ve 300'e yakın da farklı oyunlarda rol almıştır. 1990'lı yıllarda Ahmet Uğurlu ve Levent Kırca ile birlikte çalışan, daha sonra da Ferhan Şensoy ile Zeki Alasya-Metin Akpınar'ın birlikte rol aldıkları dizilerde boy gösteren Selim Naşit Özcan, son olarak Tiyatro Stüdyosu'nun "Histeri" oyununda oynamıştır. Afife Jale En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan ve 1998'de karaciğer kanserine yakalanan Selim Naşit, hastalığı devam ederken Cem Yılmaz'ın "Herşey Çok Güzel Olacak" filminde son rolünü sergilemiştir. Tiyatro haricinde sinemada da 60'a yakın filmde rol alan Selim Naşit Özcan, 1952 yılında evlendiği rum asıllı Sotiriya'dan (Türk adı Oya) Naşit Özcan adını verdiği bir oğlu vardır. Eşi Oya'nın bağırsak düğümlenmesinden dolayı hayatını kaybetmesi sonrası tiyatrocu Peyker Usta'yla tanışan Selim Naşit, peyker Usta ile dünya evine giriştir.