Selin Ciğerci'den 'Kadir Doğulu' iddiasına cevap













Sosyal medyaya düşen görüntüler, kısa sürede Twitter'da en zirvede yerini aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından, öptüğü kadının kim olduğuna dair iddialar da peş peşe geldi... Kadının, Selin Ciğerci olduğu iddia edildi..2016'da meslektaşı Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu çifti ile ilgili ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. İddiaların işaret ettiği isim Selin Ciğerci'den ise kısa sürede açıklama geldi, Ciğerci 'benziyorum ama ben değilim o' dedi... Evinden çıkmadığını belirten Selin Ciğerci, kadının belinin kendisininkinden kalın olduğunu söyledi.İddiaların ve görüntülerin ardından ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bir açıklama gelmedi.