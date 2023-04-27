MAGAZİN
27 Nisan 2023 - 03:22

Selin Ciğerci'den 'Kadir Doğulu' iddiasına cevap

Oyuncu Kadir Doğulu'nun tatil bölgesi Alaçatı'daki bir eğlence mekanında iki kadınla sarmaş dolaş dans ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

MAGAZİN
27 Nisan 2023 - 03:22
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Selin Ciğerci'den 'Kadir Doğulu' iddiasına cevap


    Sosyal medyaya düşen görüntüler, kısa sürede Twitter'da en zirvede yerini aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından, öptüğü kadının kim olduğuna dair iddialar da peş peşe geldi... Kadının, Selin Ciğerci olduğu iddia edildi..

Selin



    2016'da meslektaşı Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu çifti ile ilgili ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. İddiaların işaret ettiği isim Selin Ciğerci'den ise kısa sürede açıklama geldi, Ciğerci 'benziyorum ama ben değilim o' dedi... Evinden çıkmadığını belirten Selin Ciğerci, kadının belinin kendisininkinden kalın olduğunu söyledi.

Selin

    İddiaların ve görüntülerin ardından ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bir açıklama gelmedi.

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