Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!

Açıklamaları, ilişkileri ve evlilikleri.. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden birisi olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez denedikleri evlilik işini yine beceremediler ve ayrılmaya karar erdiler.
Daha önce bir kez evlenen ve anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ayrılığa daha fazla dayanamamışlar ve yeniden birlikte olmaya karar vermişlerdi. Yeniden nikah masasına oturan çift, evlilik müesseselerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardı.
İkinci kez Boşanma Kararı sosyal medyada duyurulduAralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle evlilik işini beceremediklerini anlayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeniden ayrılmaya karar verdiler. Kararlarını Instagram hesaplarında duyuran çiftin açıklamaları hayranlarını üzerken, çiftin duygu dolu paylaşımları takipçilerini oldukça fazla etkiledi.
Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evliliğin, eş olmanın ve aile kurmanın sevdiği değerler olduğundan bahsederek ikinci denemesinin de olmadığını söyledi. Ciğerci, açıklamasının devamında adli tatil bitmesi sonrasında resmi işlemlerin Eylül ayında biteceğini kaydetti.
Selin Ciğerci'nin açıklaması sonrası Gökhan Çıra’dan da boşanma kararlarına ilişkin bir açıklama geldi. Gökhan Çıra'nın 'Evlilik işini yine beceremedik' başlığı yayınladığı mesajı ise şöyle;