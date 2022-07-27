MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 23:13

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!

Daha önce boşanan ve ilişkilerine yeniden şans verme kararı alan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Evlilik işini beceremediklerini anlayan çift yeniden yollarını ayırmaya karar verdi.

MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 23:13
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!


Açıklamaları, ilişkileri ve evlilikleri.. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden birisi olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez denedikleri evlilik işini yine beceremediler ve ayrılmaya karar erdiler.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra



Daha önce bir kez evlenen ve anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ayrılığa daha fazla dayanamamışlar ve yeniden birlikte olmaya karar vermişlerdi. Yeniden nikah masasına oturan çift, evlilik müesseselerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

İkinci kez Boşanma Kararı sosyal medyada duyuruldu

Aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle evlilik işini beceremediklerini anlayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeniden ayrılmaya karar verdiler. Kararlarını Instagram hesaplarında duyuran çiftin açıklamaları hayranlarını üzerken, çiftin duygu dolu paylaşımları takipçilerini oldukça fazla etkiledi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evliliğin, eş olmanın ve aile kurmanın sevdiği değerler olduğundan bahsederek ikinci denemesinin de olmadığını söyledi. Ciğerci, açıklamasının devamında adli tatil bitmesi sonrasında resmi işlemlerin Eylül ayında biteceğini kaydetti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

Selin Ciğerci'nin açıklaması sonrası Gökhan Çıra’dan da boşanma kararlarına ilişkin bir açıklama geldi. Gökhan Çıra'nın 'Evlilik işini yine beceremedik' başlığı yayınladığı mesajı ise şöyle;

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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