Selin Şekerci dekolteli pozlarıyla kalpleri fethetti!













SELİN ŞEKERCİ'DEN GALA POZLARI

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, 'Sevda Mecburi İstikamet' filmiyle yeniden seyirci karşısına çıktı. Kubilay Aka ve Selçuk Yöntem ile başrol paylaştığı yeni projesinin Bakü galasına katılan başarılı oyuncu güzelliği ile galaya katılanları kendisine hayran bıraktı.Galada tercih ettiği derin göğüs dekolteli sitilini sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan güzel oyuncu kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Şekerci'nin paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.Yeni pozlarının Instagram hesabı üzerinden paylaşan Selin Şekerci'nin paylaşımları kısa süre içinde 19.1 bin beğeni ve 177 yorum aldı. 2 milyon takipçiye sahip Şekerci, pozlarıyla tüm kalpler fethetti.Alara Bozbey ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler birbirinden güzel ismin paylaşımlarına alev emojisi bıraktı. Selin Şekerci'nin cesurca verdiği pozları MMerve Dizdar, Hazal Kaya ve Furkan Andıç gibi ünlü isimler de beğenirken siyahla içinde ortalığı kasıp kavuran Şekerci'nin göğüslerinin altına yaptırdığı dövmesi dikkatlerden kaçmadı.