MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 19:34

Selin Yeninci'nin güzelliği karşısında Okan Bayülgen'in dili tutuldu

Selin Yeninci'yi konuk alan Okan Bayülgen güzelliği karşısında büyülendi...

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 19:34
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Selin Yeninci’nin güzelliği karşısında Okan Bayülgen’in dili tutuldu


Başarılı oyuncu Selin Yeninci Okan Bayülgen’in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Başarılı ve güzel oyuncu Selin Yeninci ve Okan Bayülgen arasında seyirciyi kahkahalara boğan keyifli anlar yaşandı. Başarılı projelere imza atan Selin Yeninci’nin son projesi Kurak Günler filmi ile Cannes Film Festivaline katılmış ve kırmızı halı da boy göstermişti. Güzel oyuncu son olarak rol aldığı Kurak Günler filminin gördüğü ilgiden memnun olduğunu ve projede yer aldığı için mutlu olduğundan bahsetti. Okan Bayülgen

Yayına geç kaldı 

Başarılı oyuncu Selin Yeninci programa yayın başladıktan sonra dahil oldu. Yayına geç kalma sebebinin ekibin müdahalesi olduğunu söyleyince sunucu Bayülgen ‘ne yaptılar sana’ diye sordu. Başarılı oyuncu ‘fön çektiler’ yanıtını verince seyirci kahkahalara boğuldu. Bayülgen’in ‘bakayım… Çok güzel olmuşsun.’ Diyerek iltifat etmesiyle keyifli dakikalar yaşandı. Güzelliği ile sık sık gündeme gelen Selin Yeninci katıldığı programda da yine güzelliği ile ilgi odağı oldu. Selin Yeninci



Okan Bayülgen'den iltifat alınca utanan başarılı oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Selin Yeninci

Selin Yeninci

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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