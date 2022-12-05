Selvi Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda neden uyuyakaldığı ortaya çıktı! CHP Kadın Kolları raporlarla açıkladı..

CHP'nin dün düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" adı verilen organizasyona Genel Başkanı eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Selvi Kılıçdaroğlu, ABD'li danışman Jeremy Rifkin'in yaptığı konuşmada uyuyakaldı. CHP'lilerin de eleştirilerine de hedef olan Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri için CHP Kadın Kolları açıklama yaptı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun hasta olduğu ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylendi. CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı olarak örgütlediği organizasyon bünyesinde bir vizyon belgesi yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı" ilan ettiği Jeremy Rifkin'in konuşması sırada kameralara göz alıcı bir görüntü yansıdı.
Jeremy Rifkin'in İngilizce konuşmasını salonda Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimse anlamadı, çünkü konuşma için Türkçe çeviri yapılmadı. Uzun sohbet sırasında grup üyelerinin telefonlarla oynadıkları görülürken kemal Kılçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da uyuyakaldığı fark edildi. Görüntü sosyal ağlarda çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.
CHP KADIN KOLLARINDAN AÇIKLAMAGörüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, dünkü CHP Vizyon Belgesi toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuyakalmasıyla ilgili açıklama yaptı. Aylin Nazlıaka açıklamasında Selvi Kılıçdaroğlu'na, organizasyondan önce serum verildiğini ve koronavirüs testinin de pozitif çıktığını söyledi.
Bu nedenle Selvi kılıçdaroğlu'nun aslında dinlenmesi gereken zamanda bu önemli güne tanıklık etmek istediği ve hastaneden çıkarak organizasyonun yapılacağı salona 11 dakika da geç geldiğini belirten Aylin Nazlıkaya, Selvi Kılıçdaroğlu'nun eşi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmak istemediği için orada o halde olduğunu ifade etti.