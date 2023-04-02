GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 21:24

Selvi Kılıçdaroğlu'nun tek derdi Türkiye'deki çocuklar: 'Tek işim, tek hayalim bu!'

Selvi Kılıçdaroğlu, eşi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi sonrası Twitter hesabı açtı. Burada paylaşımlar yapan Selvi Kılıçdaroğlu, son olarak Türkiye'de yaşayan çocukların durumlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, çocukların yüzde 87'sinin her gün et ürünleri, yüzde 67'sinin ise sebze yiyemeyeceğini söyleyerek acı bir durumu paylaşarak, bunun mümkün olmadığını belirtti.

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 21:24
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Selvi Kılıçdaroğlu'nun tek derdi Türkiye'deki çocuklar: 'Tek işim, tek hayalim bu!'
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Millet İttifakı'nın ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 13. cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise, sosyal medyaya el attı ve kendisine bir Twitter hesabı açtı. Burada paylaşımlar yapan Selvi Kılıçdaroğlu, çok sayıda kişiye bu sayede ulaşmaya başladı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun tek derdi Türkiye'de çocuklar



Hiçbir zaman First Lady unvanının peşinde olmadığını söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, böyle fani şeylerde gözünün olmadığını vurguladı ve aslında tek derdinin gerçekler olduğunu ifade etti. TWitter hesabı üzerinden Türkiye'deki acı tabloyu açıklayan Selvi Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Selvi Kılıçdaroğlu'nun tek derdi Türkiye'de çocuklar

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