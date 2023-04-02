Selvi Kılıçdaroğlu'nun tek derdi Türkiye'deki çocuklar: 'Tek işim, tek hayalim bu!'













Millet İttifakı'nın ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 13. cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise, sosyal medyaya el attı ve kendisine bir Twitter hesabı açtı. Burada paylaşımlar yapan Selvi Kılıçdaroğlu, çok sayıda kişiye bu sayede ulaşmaya başladı.Hiçbir zaman First Lady unvanının peşinde olmadığını söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, böyle fani şeylerde gözünün olmadığını vurguladı ve aslında tek derdinin gerçekler olduğunu ifade etti. TWitter hesabı üzerinden Türkiye'deki acı tabloyu açıklayan Selvi Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: