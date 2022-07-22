Kim Kimdir
22 Temmuz 2022 - 01:19

Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...

Sema Moritz'in hayatı oldukça merak ediliyor. Almanya'da bir koronun yöneticisi olan Sema Moritz kimdir? Sema Moritz ile ilgili merak edilenler haberimizde!

Kim Kimdir
22 Temmuz 2022 - 01:19
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Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...
Sema Moritz'in biyografisi ile karşınızdayız.  Haberimizde Sema Moritz'in diskografisine de yer verdik. Jaz müzik ile alaturka müziğini birleştiren ses sanatçısı hangi yılda doğdu? Mesleği ne? Nerede doğdu? İşte detaylar...

Sema Moritz kimdir?

1987 yılında Sema&Taksim isimli bir grubun yöneticisidir. 1956 doğumlu olan Sema Moritz 68 yaşındadır. Besteci ve müzisyendir. Ağustos ayı doğumlu aslan burcudur. Kendi grubunu oluşturmadan önce 1981 yılında Almanya'da bir koro oluşturmuştur. 1984 de ise Almanya'da bir koroda solistlik yapmıştır. 1987 de ise Sema&Taksim isimli grubu oluşturmuştur. Nazım Hikmet şarkılarını seslendirmiştir.

Diskografi

1992: Ich Höre Istanbul - Jazz A La Turka (İstanbul'u Dinliyorum) (Sema&Taksim)

1995: Şeyh Bedreddin Destanı

1995: Sihir (Sema&Taksim)

1998: Gülnihal (Sema&Taksim)

2005: İlahiler ve Nefesler

2006: EKHO - Efsane Hanımlar

2007: Ashura2009: EKHO II - Efsane Hanımlar

2011: İstanbul'lu Efsane Hanımlar'ın Dillerindeki Şarkılar (1895-1940)

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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