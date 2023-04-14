Şemsiye, mont ve ceketleri çıkarın! Kara Kış resmen geri döndü! Yurt genelinde 20 ilde alarma durumuna geçildi

















Bugün Türkiye'nin 4 bölgesi ve 20 ilinde karla karışık yağışlar bekleniyor. Edirne, Adana ve Osmaniye çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecekken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, don, buzlanma gibi tehlikelerle birlikte kazalara ve ölümlere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Bugün Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor ancak akşam saatlerinden sonra çok bulutlu olması ve gece saatlerinde Edirne çevresinde sağanak yağış beklentisi var. İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'de de aynı şekilde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ege bölgesinde ise yine parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Antalya ve Hatay'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Konya'da da aynı şekilde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yozgat'ta ise parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Batı Karadeniz bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta da aynı şekilde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, Doğu Karadeniz'in doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde karla karışık yağmurlu ve yükseklerinde yer yer kar yağışı görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batman ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, Diyarbakır'ın doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.