Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film konusu ve oyuncuları

Çocuk Büyütme Rehberi isimi filmden esinlenerek beyaz perdede yer alan film Sen Benim Her Şeyimsin'in yönetmen koltuğunda Tolga Örnek yer alırken zengin oyuncu kadrosu da dikkatlerden kaçmadı. Filmin sahnelerinde görülen doğa harikaları üzerine Sen Benim Her Şeyimsin filmi nerede çekildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.Küçük yaşlarda öksüz kalan Sedat hayatını babasının vermiş olduğu öğüte göre devam ettirmektedir. "Korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" cümlesini kafasına kazıyan Sedat, yenemediği korkularının üzerine giderek günü birik ilişkiler yaşayarak hayatını geçirir. Fakat beklenmeyen bir durum ile Sedat'ın tüm düzenli hayatı alt üst olur ve ne yapacağını bilemez. Günübirlik ilişkilerden olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakır ve ortadan kaybolur. Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmeye başlar.2016 yılında izleyici ile buluşan Komedi filmi Sen Benim Her Şeyimsin filminin çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleşti.Tolga Çevik - Sedat Cengiz Bozkurt - Birol Melis Birkan - Pınar Tuna Çevik - Duygu Tan Çevik Hülya Gülşen Irmak Tuncay Beyazıt Cem Cücenoğlu Reha Özcan - Sedat'ın babası