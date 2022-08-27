Çocuk Büyütme Rehberi isimi filmden esinlenerek beyaz perdede yer alan film Sen Benim Her Şeyimsin'in yönetmen koltuğunda Tolga Örnek yer alırken zengin oyuncu kadrosu da dikkatlerden kaçmadı. Filmin sahnelerinde görülen doğa harikaları üzerine Sen Benim Her Şeyimsin filmi nerede çekildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Film
27 Ağustos 2022 - 12:33
Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film konusu ve oyuncuları
Sevilen isim Tolga Çevik'in başrolünde yer aldığı Sen Benim Her Şeyimsin filmi 2016 yapımı olmasına rağmen günümüzde hale izlenmektedir. Bu akşam TV ekranlarında verilecek olan Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi? İşte detaylar...
Film
27 Ağustos 2022 - 12:33
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