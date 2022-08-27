Film
27 Ağustos 2022 - 12:33

Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film konusu ve oyuncuları

Sevilen isim Tolga Çevik'in başrolünde yer aldığı Sen Benim Her Şeyimsin filmi 2016 yapımı olmasına rağmen günümüzde hale izlenmektedir. Bu akşam TV ekranlarında verilecek olan Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi? İşte detaylar...

Film
27 Ağustos 2022 - 12:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film konusu ve oyuncuları
Çocuk Büyütme Rehberi isimi filmden esinlenerek beyaz perdede yer alan film Sen Benim Her Şeyimsin'in yönetmen koltuğunda Tolga Örnek yer alırken zengin oyuncu kadrosu da dikkatlerden kaçmadı. Filmin sahnelerinde görülen doğa harikaları üzerine Sen Benim Her Şeyimsin filmi nerede çekildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Sen Benim Her Şeyimsin konusu

Küçük yaşlarda öksüz kalan Sedat hayatını babasının vermiş olduğu öğüte göre devam ettirmektedir. "Korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" cümlesini kafasına kazıyan Sedat, yenemediği korkularının üzerine giderek günü birik ilişkiler yaşayarak hayatını geçirir. Fakat beklenmeyen bir durum ile Sedat'ın tüm düzenli hayatı alt üst olur ve ne yapacağını bilemez. Günübirlik ilişkilerden olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakır ve ortadan kaybolur. Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmeye başlar.

Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi?

Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi?

2016 yılında izleyici ile buluşan Komedi filmi Sen Benim Her Şeyimsin filminin çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleşti.

Sen Benim Her Şeyimsin oyuncuları

Tolga Çevik - Sedat

Cengiz Bozkurt - Birol

Melis Birkan - Pınar

Tuna Çevik - Duygu

Tan Çevik

Hülya Gülşen Irmak

Tuncay Beyazıt

Cem Cücenoğlu

Reha Özcan - Sedat'ın babası

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
En çok izlenen romantik komedi filmleri hangileri Bol bol kahkaha ve hüzün barındıran romantik komedi film önerileri
En çok izlenen romantik komedi filmleri hangileri Bol bol kahkaha ve hüzün barındıran romantik komedi film önerileri
Black Adam filmi ne zaman çıkacak? Black Adam filmi nerede çekildi? Black Adam ile ilgili tüm merak edilenler
Black Adam filmi ne zaman çıkacak? Black Adam filmi nerede çekildi? Black Adam ile ilgili tüm merak edilenler
Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin adı nedir? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin konusu
Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin adı nedir? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin konusu
John Wick 4 filmi ne zaman yayınlanacak? John Wick 4'ün beklenen fragmanı yayınlandı!
John Wick 4 filmi ne zaman yayınlanacak? John Wick 4'ün beklenen fragmanı yayınlandı!
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu şekillendi
Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu şekillendi
Son Haberler
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal...
Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın
Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın
Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı
Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler...
Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde
Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde
Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı
Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı
Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme
Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan...
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi