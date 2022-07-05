Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel dizisi çekim yerleri

Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Senden Daha Güzel dizisinin fragmanları yayınlanmaya başladı. 7 Haziran günü Fox TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan dizi ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel Dizi Oyuncuları
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Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor
Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrolünde bulunduğu dizi Gaziantep ve İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikteki bölgelerinde çekilmektedir. Dizinin ilk birkaç bölümünün Gaziantep'te, diğer bölümlerinin ise İstanbul'da çekilmeye devam edileceği biliniyor. Dizi romantik drama türünde yer alıyor.
Senden Daha Güzel dizi konusu
Dizinin yapımcılığı daha önce fenomen haline gelen Erkenci Kuş, Erkek Severse, No 309 ve Bay Yanlış gibi yaz dizilerinin de yapımcılığını üstlenen Gold Film tarafından yapılıyor. Dizide İstanbullu ünlü bir estetik cerrahı erkek ile Antepli bir kadın doktorunun aşk hikayesi anlatılıyor. Antep'ten İstanbul'a yerleşen doktor ve estetik cerrahın yolları kesişiyor ve aralarında hem anlaşamama hem inatlaşma varken aşk duygusu da oluşuyor.
Senden Daha Güzel oyuncuları
Dizi 7 Haziran günü Fox TV'de ilk bölümüyle yayınlanacak. Dizi yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş oturuyor, senaryosu ise Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınmıştır. Dizi oyuncuları şu şekilde; Cemre Baysel, Burak Çelik, Cem Kurtoğlu, Sevinç Erbulak, Ebru Cündübeyoğlu, Ozan Kaya Oktu, Berat Yenilmez, Merve Şen, Yunus Eski, Beril Kolcu, Bahar Süer, Sena Çakır, Anıl Çelik ve Aziz Caner İnan.