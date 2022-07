Senden Daha Güzel son bölüm izle! Senden Daha Güzel yeni bölümde neler yaşanacak? Senden Daha Güzel canlı izle

Senden Daha Güzel 7.bölüm izle

Senden Daha Güzel konusu nedir?

Dizinin oyuncuları

FOX TV ekranlarına gelen yaz dizisi 'Senden Daha Güzel' son bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar bu haber sizin için. Senden Daha Güzel dizisi her salı akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. Konusu ve oyuncuları ile dizi beğenilerek izlenilmektedir. Senden Daha Güzel son bölümde neler olmuştu? Kaya ve Pervin arasında gerilim sürmektedir. Sebebi ise Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmasıdır. Ali ve Efsun arasında ki yakınlaşmadan dolayı Emir kıskanır. Klinik ve yatırım görüşmeleri hızla devam etmektedir. Efsun ise Emir'in klinikte kalması için her yönteme başvurmaktadır. Emel Müftüoğlu'nun kliniğe gelmesi de her şeyi karıştırır.Senden Daha Güzel 7.bölümü izlemek isteyenler fox.com.tr adresinden izleyebilirler.İstanbul'da ki ünlü estetik doktoru ile Gaziantepli bir doktorun yaşantıları dizide anlatılmaktadır. Efsun babası ile birlikte Gaziantep'te mutlu bir hayat sürmektedir. Efsun'un annesi daha Efsun küçük yaşta iken babası ve onu terk ederek İstanbul'a taşınmış ve orada ünlü bir estetik cerrahı olmuştur. Efsun'un annesinden bir anda Efsun'a haber gelir. Annesi ölüm ile burun burunadır ve Efsun'u son kez görmek ister. Gaziantep'e şoförünü gönderir ve Efsun'u yanına getirmesini ister. Efsun İstanbul'a gider ve orada bir sürprizle karşılaşır. Dermatolog olan Efsun'a annesi İstanbul'da kalmasını ve kendisine ait İstanbul'un en iyi estetik kliniğinde çalışmasını ister. Şoför olarak gönderilen Emir aslında annesini ortağı olan Kaya Bey'in oğlu olduğunu öğrenir. Emir ise Efsun'un kliniği elinden alması için geldiğini sanar ve onunla mücadele yarışına girer.-Cemre Baysel -Burak Çelik -Ebru Cündübeyoğlu -Berat Yenilmez -Sevinç Erbulak -Cihan Ercan -Tuğçe Kumral -Gözde Kaya -Anıl Çelik -Merve Şen -Aziz Caner İnan -Kimya Gökçe Aytaç -Ozan Kaya Oktu -Yunus Eski -Beril Kolcu -Mutlunur Lafçı -Sena Çakır -Hakan Dinçkol