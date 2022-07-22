FOX TV ekranlarına gelen yaz dizisi 'Senden Daha Güzel' son bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar bu haber sizin için. Senden Daha Güzel dizisi her salı akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. Konusu ve oyuncuları ile dizi beğenilerek izlenilmektedir. Senden Daha Güzel son bölümde neler olmuştu? Kaya ve Pervin arasında gerilim sürmektedir. Sebebi ise Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmasıdır. Ali ve Efsun arasında ki yakınlaşmadan dolayı Emir kıskanır. Klinik ve yatırım görüşmeleri hızla devam etmektedir. Efsun ise Emir'in klinikte kalması için her yönteme başvurmaktadır. Emel Müftüoğlu'nun kliniğe gelmesi de her şeyi karıştırır.
Dizi
22 Temmuz 2022 - 20:46
Senden Daha Güzel son bölüm izle! Senden Daha Güzel yeni bölümde neler yaşanacak? Senden Daha Güzel canlı izle
Yaz dizilerinden biri olan Senden Daha Güzel dizisi FOX Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaktadır. Cemre Baysel ve Burak Çelik gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizisi büyük bir beğeni ile izlenilmektedir. Senden Daha Güzel 7.bölümde neler olduğu merak edilmektedir. İşte ayrıntılar.
Dizi
22 Temmuz 2022 - 20:46