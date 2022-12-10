Sendikaların asgari ücret pazarlık masasındaki ekonomik kriz vurgusu! TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak'tan flaş açıklama..

Milyonlarca işçi asgari ücretin ne kadar artacağını merakla bekliyor. Birinci tur müzakereler yapıldı. İkinci tur müzakereler 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantıyı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Vatandaş 7 bin 845 lira, işçiler ise 7 bin 500 lira beklerken Türk İş'in beklentisi merak edildi. İşte detaylar.. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikasının Kocaeli Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kavlak, asgari ücret görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"İÇİMİZE SİNMEYEN RAKAMDA MASADAN KALKARIZ"
Kavlak, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları söyledi: "Müzakereler başladı. Komite ilk toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirdi. Perşembe günü asgari ücretle ilgili düşüncelerimizi paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledim. Halka doğruyu söyledim. Ama herkes asgari ücretin ne kadar yükseleceği konusunda endişeli. Tabii ki, insanlar yerden göğe doğru düzdür. Asgari ücreti uygun bir seviyede tutmak için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinmeyen rakamda ise masadan kalkarız”