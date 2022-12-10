Sendikaların asgari ücret pazarlık masasındaki ekonomik kriz vurgusu! TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak'tan flaş açıklama..







"İÇİMİZE SİNMEYEN RAKAMDA MASADAN KALKARIZ"











‘VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLECEK'

Milyonlarca işçi asgari ücretin ne kadar artacağını merakla bekliyor. Birinci tur müzakereler yapıldı. İkinci tur müzakereler 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantıyı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Vatandaş 7 bin 845 lira, işçiler ise 7 bin 500 lira beklerken Türk İş'in beklentisi merak edildi. İşte detaylar.. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikasının Kocaeli Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kavlak, asgari ücret görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Kavlak, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları söyledi: "Müzakereler başladı. Komite ilk toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirdi. Perşembe günü asgari ücretle ilgili düşüncelerimizi paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledim. Halka doğruyu söyledim. Ama herkes asgari ücretin ne kadar yükseleceği konusunda endişeli. Tabii ki, insanlar yerden göğe doğru düzdür. Asgari ücreti uygun bir seviyede tutmak için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinmeyen rakamda ise masadan kalkarız”Vergi oranını değiştirmeye çalışacağını açıklayan Kavrak, konuşmasına şöyle devam etti: "Vergi oranlarında değişiklik talep ediyoruz ama bu hepimizi üzüyor ve rahatsız ediyor. "Lütfen bu adaletsizliğin düzeltilmesini sağlayın" diyeceğiz. Artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarını ve gelir vergisi tablolarını çalışanımızın lehine yerleştirmek istiyoruz. Bu masada onlar için mücadele edeceğiz.”