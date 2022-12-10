GÜNDEM
10 Aralık 2022 - 18:48

Sendikaların asgari ücret pazarlık masasındaki ekonomik kriz vurgusu! TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak'tan flaş açıklama..

Milyonlarca çalışan merakla bekledikleri asgari ücret görüşmelerinde pazarlık masasına oturan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, bankaların yüzde 300 kar etmesinden yola çıkarak Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını söyledi.

GÜNDEM
10 Aralık 2022 - 18:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sendikaların asgari ücret pazarlık masasındaki ekonomik kriz vurgusu! TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak'tan flaş açıklama..


Milyonlarca işçi asgari ücretin ne kadar artacağını merakla bekliyor. Birinci tur müzakereler yapıldı. İkinci tur müzakereler 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantıyı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Vatandaş 7 bin 845 lira, işçiler ise 7 bin 500 lira beklerken Türk İş'in beklentisi merak edildi. İşte detaylar..

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikasının Kocaeli Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kavlak, asgari ücret görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İÇİMİZE SİNMEYEN RAKAMDA MASADAN KALKARIZ"

Sendikaların asgari ücret pazarlık masasındaki ekonomik kriz vurgusu



Kavlak, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları söyledi: "Müzakereler başladı. Komite ilk toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirdi. Perşembe günü asgari ücretle ilgili düşüncelerimizi paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledim. Halka doğruyu söyledim. Ama herkes asgari ücretin ne kadar yükseleceği konusunda endişeli. Tabii ki, insanlar yerden göğe doğru düzdür. Asgari ücreti uygun bir seviyede tutmak için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinmeyen rakamda ise masadan kalkarız”

‘VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLECEK'

Vergi oranını değiştirmeye çalışacağını açıklayan Kavrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vergi oranlarında değişiklik talep ediyoruz ama bu hepimizi üzüyor ve rahatsız ediyor. "Lütfen bu adaletsizliğin düzeltilmesini sağlayın" diyeceğiz. Artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarını ve gelir vergisi tablolarını çalışanımızın lehine yerleştirmek istiyoruz. Bu masada onlar için mücadele edeceğiz.”

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Düğün organizasyonu hakkında emsal karar! Yargıtay manevi tazminata hükmetti..
Düğün organizasyonu hakkında emsal karar! Yargıtay manevi tazminata...
Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Genç yıldız Rangers'tan ayrılmayacak
Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Genç yıldız Rangers'tan...
Elon Musk'ın zor günleri: Tesla'nın hisseleri giderek düşüyor!
Elon Musk'ın zor günleri: Tesla'nın hisseleri giderek düşüyor!
Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi: 5 yıla kadar hapis cezası gelebilir!
Tütün ve alkol yasalarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe...
2023 seçimleri için son diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyaseti bırakma sinyali!
2023 seçimleri için son diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyaseti...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier ile ilgili kararını verdi! Fransız futbolcu hakkında kritik karar
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier ile ilgili kararını verdi! Fransız...
O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel bölümü jurileri belli oldu
O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel bölümü jurileri belli oldu
Trabzonspor yönetimi transfer için harekete geçti! Adrian Sut ismi yeniden gündeme alındı
Trabzonspor yönetimi transfer için harekete geçti! Adrian Sut ismi...
Ali Sürmeli’den duygusal intihar itirafı
Ali Sürmeli’den duygusal intihar itirafı
Hande Erçel’in yeğeni kanser tedavisi görüyordu yeğeninin durumu hakkında kritik karar
Hande Erçel’in yeğeni kanser tedavisi görüyordu yeğeninin durumu...
Arka Sokakların Mesut Komiseri ayrılık sebebini ilk kez açıkladı
Arka Sokakların Mesut Komiseri ayrılık sebebini ilk kez açıkladı
Asi prens Harry'nin büyük hatası
Asi prens Harry'nin büyük hatası
Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş
Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş...
Fazıl Say’dan üzücü veda
Fazıl Say’dan üzücü veda
Acun Ilıcalı 'Yok artık' dedirtti! Hull City'e kardeş takım mı geliyor? Bir kulüp daha satın alacağını kendisi açıkladı..
Acun Ilıcalı 'Yok artık' dedirtti! Hull City'e kardeş takım mı geliyor?...