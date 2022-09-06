Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların sele neden olmasıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Devlet Başkanı Sall, “Yağmurlar büyük bir şiddetle ve çok kısa sürede yağdı" dedi. Sall ayrıca ülkesinin "öngörülemez duruma getiren iklim krizi" yaşadığını belirterek, yetkililerin bölgede görevlendirildiğini sözlerine ekledi.
DÜNYA
06 Eylül 2022 - 12:28
Senegal'de sel: 3 ölü
Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli yağışların kapı araladığı sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi.
DÜNYA
06 Eylül 2022 - 12:28
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