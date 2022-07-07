MAGAZİN
07 Temmuz 2022 - 21:08

Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında? Senem Kuyucuoğlu göğüs uçlarını sansürleyerek yarı çıplak pozunu paylaştı

Model olarak tanınan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Senem Kuyucuoğlu'nun Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımı oldukça dikkat çekti. Peki Senem Kuyucuoğlu'nun son paylaşımı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
07 Temmuz 2022 - 21:08
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Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında? Senem Kuyucuoğlu göğüs uçlarını sansürleyerek yarı çıplak pozunu paylaştı


2009 senesinde Türkiye 2. güzeli olarak seçilen ve modellik hayatına devam eden Senem Kuyucuoğlu Instagram hesabı üzerinden kız arkadaşı ile paylaşımları ile oldukça dikkat çeken isimlerden biri. Son paylaşımında ise göğüs uçlarını sansürleyerek fotoğraf paylaşması oldukça gündem oldu. Senem Kuyucuoğlu'nun son paylaşımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Senem Kuyucuoğlu son paylaşımı

Senem Kuyucuoğlu şahsi Instagram hesabı üzerinden göğüslerini emoji ile sansürleyerek bir paylaşım yaptı ve kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.



Senem Kuyucuoğlu Instagram Paylaşımları

Senem Kuyucuoğlu kim

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Modellik hayatına 14 yaşında başlayan Kuyucuoğlu, 2006 senesinde Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışmasına katılmış ve ikinci olarak yarışmayı tamamlamıştır. 2007 senesinde ise başarısına devam etmiş ve Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçilmiştir. Yine 2007 senesinde Best Model of the World yarışmasına katılmış ve Dünyanın En İyi İkinci Modeli unvanına layık görülmüştür. Modellik hayatına kattığı başarılar ile mesleğine devam etmiştir. 2009 senesinde Fashion One TV ekran yüzü olan Kuyucuoğlu Moda Polisi isimli bir programda da sunuculuk yapmıştır. 2009 senesinde Miss Turkey yarışmasına katılarak ikinci olmuş ve Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştır. 2009 senesinde Bahamalar'da düzenlenecek olan yarışma öncesinde bir rahatsızlık geçirmiş, iğne tedavisi ile podyuma çıksa da derece alamamıştır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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