2009 senesinde Türkiye 2. güzeli olarak seçilen ve modellik hayatına devam eden Senem Kuyucuoğlu Instagram hesabı üzerinden kız arkadaşı ile paylaşımları ile oldukça dikkat çeken isimlerden biri. Son paylaşımında ise göğüs uçlarını sansürleyerek fotoğraf paylaşması oldukça gündem oldu. Senem Kuyucuoğlu'nun son paylaşımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
07 Temmuz 2022 - 21:08
Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında? Senem Kuyucuoğlu göğüs uçlarını sansürleyerek yarı çıplak pozunu paylaştı
Model olarak tanınan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Senem Kuyucuoğlu'nun Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımı oldukça dikkat çekti. Peki Senem Kuyucuoğlu'nun son paylaşımı nedir? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
07 Temmuz 2022 - 21:08