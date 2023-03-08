Şenol Güneş, Cenk Tosun hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi













Tosun Paşa yuvasından ayrılacak mı?

Spor Toto Süper Lig’de bugün gerçekleştirdiği son antrenmanla birlikte Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına start veren Beşiktaş’ta çalışmalar sürüyor.Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta Cenk Tosun hakkında ortaya atılan transfer iddiaları büyük ses getirmişti. Tosun Paşa için ABD MLS ekiplerinden Chicago Fire’ın talip olduğu ve iyi bir bonservis ücreti vermeyi hedeflediği konuşuluyordu.Cenk’in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu büyük bir tartışma konusu haline gelmişken, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, oyuncusuyla ilgili olarak çıkan transfer haberleri hakkında antrenman öncesinde konuştu. Şenol Hoca, yaptığı açıklamalarda; ‘ Cenk bizim için çok değerli bir oyuncu. Biz onun burada kalmasını istiyoruz. Transferde ise işler biraz farklıdır iki taraf için olağanın dışında bir durum varsa tabii bu noktada elimizden bir şey gelmez. Cenk hakkında çıkan haberleri, durumunu yakından takip ediyorum. Biz ne Cenk’i ne de kulübümüzü bu süreçte mağdur etmeyiz. ‘ ifadelerini kullandı.