SPOR
01 Kasım 2022 - 13:36

Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçına damga vuran Cenk Tosun ve Wout Weghorst ikilisi Galatasaray derbisinde de ilk 11'de olacak.

SPOR
01 Kasım 2022 - 13:36
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Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!


Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşan Beşiktaş, ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla geçmeyi başardı.

Şenol Hoca kararını verdi

Beşiktaş'ta gözler önümüzdeki günlerde oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Şenol Güneş kadrosunu da netleştirmeye başladı.



Şenol Güneş GS-BJK derbi

Ümraniyespor maçında 2'şer gol atan Cenk Tosun ve Wout Weghorst'a Galatasaray maçında da forma şansı verecek olan Şenol Güneş, iki oyuncusundan da gol bekliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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