Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!







Şenol Hoca kararını verdi







Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşan Beşiktaş, ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla geçmeyi başardı.Beşiktaş'ta gözler önümüzdeki günlerde oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Şenol Güneş kadrosunu da netleştirmeye başladı.Ümraniyespor maçında 2'şer gol atan Cenk Tosun ve Wout Weghorst'a Galatasaray maçında da forma şansı verecek olan Şenol Güneş, iki oyuncusundan da gol bekliyor.