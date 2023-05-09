Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor..

Şenol Güneş'in tecrübeleriyle başarılı bir sezon devam ettiren Beşiktaş, Fabio Borini transfer sürecinde artık son aşamalara geldi. Şenol Güneş'in onayıyla yıldız oyuncuyla prensipte anlaşan siyah beyazlı yönetim istisnai durumlar dışında yıldız oyuncuyla önümüzdeki yaz aylarında sözleşme imzalayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN FABIO BORİNİ TALEBİ
Kariyerine Andrea Pirlo ile başlayan yetenekli kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta oynamak istiyor ve bu çerçevede Beşiktaş yönetimiyle temel şartlarda anlaşmaya vardı. Son olarak Şenol Güneş'in takımında görmek istediği İtalyan forvet, tecrübeli hocanın 11 kişilik taktik bilgisine sahip kadrosunda ilk sıralarda yer alacak