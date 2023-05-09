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09 Mayıs 2023 - 17:07

Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor..

Beşiktaş'ın teknik hocası Şenol Güneş'in uzun zamandır takımında görmek istediği Fabio Borini bu yaz imza atmaya gelecek. Beşiktaş'ın düzenli olarak nabzını kontrol ettiği Fabio Borini ile prensipte anlaşıldığı ve resmi olarak yazın takım kadrosunda olacağı bildirildi.

SPOR
09 Mayıs 2023 - 17:07
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Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor..


Şenol Güneş'in tecrübeleriyle başarılı bir sezon devam ettiren Beşiktaş, Fabio Borini transfer sürecinde artık son aşamalara geldi. Şenol Güneş'in onayıyla yıldız oyuncuyla prensipte anlaşan siyah beyazlı yönetim istisnai durumlar dışında yıldız oyuncuyla önümüzdeki yaz aylarında sözleşme imzalayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FABIO BORİNİ TALEBİ

Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor

İstanbullu Fatih Karagümrük ile imza işlemleri yapmadan önce bir süredir kulübü bile olmayan Borini, şu sıralar Beşiktaş'la görüşme halinde ve bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki yaz aylarında siyah beyazlı yönetim ile imza atmayı planlıyor.



Kariyerine Andrea Pirlo ile başlayan yetenekli kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta oynamak istiyor ve bu çerçevede Beşiktaş yönetimiyle temel şartlarda anlaşmaya vardı. Son olarak Şenol Güneş'in takımında görmek istediği İtalyan forvet, tecrübeli hocanın 11 kişilik taktik bilgisine sahip kadrosunda ilk sıralarda yer alacak

Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor

RESMİ AÇIKLAMA DA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, TRT Spor da şoke eden bir transfer açıklanmış ve Beşiktaş'ın Fabio Borini'nin yeni adresi olacağını doğrulamıştı.

Bu sezon harika bir form sergileyen Fabio Borini'nin Fatih Karagümrük için 29 maça çıktığı ve 20 gol ve 9 asistle inanılmaz bir katkıda bulunduğu görülüyor..

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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