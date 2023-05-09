Şenol Güneş'in istediği oldu! Fabio Borini imza atmaya geliyor..







ŞENOL GÜNEŞ'TEN FABIO BORİNİ TALEBİ











RESMİ AÇIKLAMA DA GELMİŞTİ

Şenol Güneş'in tecrübeleriyle başarılı bir sezon devam ettiren Beşiktaş, Fabio Borini transfer sürecinde artık son aşamalara geldi. Şenol Güneş'in onayıyla yıldız oyuncuyla prensipte anlaşan siyah beyazlı yönetim istisnai durumlar dışında yıldız oyuncuyla önümüzdeki yaz aylarında sözleşme imzalayacak.İstanbullu Fatih Karagümrük ile imza işlemleri yapmadan önce bir süredir kulübü bile olmayan Borini, şu sıralar Beşiktaş'la görüşme halinde ve bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki yaz aylarında siyah beyazlı yönetim ile imza atmayı planlıyor.Kariyerine Andrea Pirlo ile başlayan yetenekli kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta oynamak istiyor ve bu çerçevede Beşiktaş yönetimiyle temel şartlarda anlaşmaya vardı. Son olarak Şenol Güneş'in takımında görmek istediği İtalyan forvet, tecrübeli hocanın 11 kişilik taktik bilgisine sahip kadrosunda ilk sıralarda yer alacakGeçtiğimiz hafta, TRT Spor da şoke eden bir transfer açıklanmış ve Beşiktaş'ın Fabio Borini'nin yeni adresi olacağını doğrulamıştı. Bu sezon harika bir form sergileyen Fabio Borini'nin Fatih Karagümrük için 29 maça çıktığı ve 20 gol ve 9 asistle inanılmaz bir katkıda bulunduğu görülüyor..