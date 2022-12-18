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18 Aralık 2022 - 21:59

Şenol Güneş, isimlerini çizdi; üç oyuncu transfer listesinde...

Beşiktaş'ta transfer dönemi öncesi planlamalar devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, üç oyuncuya "Kendinize takım bulun" mesajını verdi.

SPOR
18 Aralık 2022 - 21:59
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Şenol Güneş, isimlerini çizdi; üç oyuncu transfer listesinde...
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Şenol Güneş, şube içinde ipleri eline almaya başladı. Tecrübeli antrenör, Fransız çalıştırıcı Valerina Ismael'in değişilmez isimleri olan Valentin Rosier, Arthur Masuaku ve Romain Saiss ile yolların ayırılabileceğini yönetime iletti. 

 



Beşiktaş'ın 2020/21 sezonundaki şampiyonluğunda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Fransız sağ bek Valentin Rosier'in yıldızı Şenol Güneş ile bir türlü barışmadı. Geçtiğimiz yıl Portekiz'den bonservisi satın alınan oyuncunun transfer listesine koyulduğu gelen bilgiler arasında. Rosier'in alternatifi ise Onur Bulut. Son dönemde formayı Tayfur Bingöl'e veren Güneş, Tayfur ve Onur Bulut'u sağ bek rotasyonunu tamamlamak istiyor.

 

Şenol Güneş'in biletini kestiği diğer iki isim ise sezon başında Premier Lig'den takıma katılan Arthur Masuaku ve Romain Saiss. Bu iki isim yerine düşünülen futbolcular ise Welinton, İspanyol Aaron Martin ve Faslı Yahia Attiat.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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