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13 Mart 2023 - 21:28

Şenol Güneş ısrarla Deniz Undav'ı istiyor

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in önümüzdeki sezon için gurbetçi golcüyü ısrarla istediği öğrenildi. Deniz Undav transferinde ısrarcı olan Şenol Hoca yönetimle özel olarak görüştü.

SPOR
13 Mart 2023 - 21:28
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Şenol Güneş ısrarla Deniz Undav’ı istiyor


Spor Toto Süper Lig’de bu sezonu pek istediği gibi geçiremeyen siyah beyazlılarda rota önümüzdeki sezona şimdiden çevrilmiş durumda. Şenol Güneş ile görüşen Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer hamlelerini kararlaştırmaya çalışıyor.

Gurbetçi golcü Deniz Undav’ı bir süredir teknik ekibiyle birlikte takipte olan Şenol Güneş’in olumlu yönde yönetime bir rapor sunduğu iddia edildi.



2021-2022 sezonunda Belçika Ligi ekiplerinden Union SG’den İngiliz ekibi Brighton’a 7 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Deniz Undav dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Gurbetçi golcü için Şenol Hoca rapor verdi

Deniz, Brighton formasıyla toplamda 17 karşılaşmada süre alırken, beklentilerin altında kalan bir performans sergilemiş ve yalnızca 2 gol atabilmişti.

Sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenen 26 yaşındaki gurbetçi golcünün durumunun Beşiktaşlı yetkililer tarafından yakından takip edildiği ve sezon sonunda teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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