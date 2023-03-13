Şenol Güneş ısrarla Deniz Undav’ı istiyor













Gurbetçi golcü için Şenol Hoca rapor verdi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezonu pek istediği gibi geçiremeyen siyah beyazlılarda rota önümüzdeki sezona şimdiden çevrilmiş durumda. Şenol Güneş ile görüşen Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer hamlelerini kararlaştırmaya çalışıyor.Gurbetçi golcü Deniz Undav’ı bir süredir teknik ekibiyle birlikte takipte olan Şenol Güneş’in olumlu yönde yönetime bir rapor sunduğu iddia edildi.2021-2022 sezonunda Belçika Ligi ekiplerinden Union SG’den İngiliz ekibi Brighton’a 7 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Deniz Undav dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.Deniz, Brighton formasıyla toplamda 17 karşılaşmada süre alırken, beklentilerin altında kalan bir performans sergilemiş ve yalnızca 2 gol atabilmişti. Sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenen 26 yaşındaki gurbetçi golcünün durumunun Beşiktaşlı yetkililer tarafından yakından takip edildiği ve sezon sonunda teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.