Şenol Güneş ısrarla Deniz Undav’ı istiyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezonu pek istediği gibi geçiremeyen siyah beyazlılarda rota önümüzdeki sezona şimdiden çevrilmiş durumda. Şenol Güneş ile görüşen Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer hamlelerini kararlaştırmaya çalışıyor.
Gurbetçi golcü Deniz Undav’ı bir süredir teknik ekibiyle birlikte takipte olan Şenol Güneş’in olumlu yönde yönetime bir rapor sunduğu iddia edildi.
2021-2022 sezonunda Belçika Ligi ekiplerinden Union SG’den İngiliz ekibi Brighton’a 7 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Deniz Undav dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.