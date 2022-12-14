SPOR
14 Aralık 2022 - 21:58

Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey bekliyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Jackson Muleka ile Antalya kampında özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Şenol Hoca'nın kurmaylarına sezonun kalan bölümünde Muleka'dan beklentisinin büyük olduğunu söylediği öğrenildi.

SPOR
14 Aralık 2022 - 21:58
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Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey bekliyor


Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olmasının ardından harika bir performans sergileyerek takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi olan Jackson Muleka, lige adeta damgasını vurmuştu.

Kasımpaşa'da sergilediği performansın ardından bu sezon başında Belçika ekibi Liege'den bonservis ücretiyle siyah beyazlılara transfer olan Muleka inişli çıkışlı bir form grafiği çiziyordu.



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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampıyla geçiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in en çok forma şansı verdiği ve yakından ilgilendiği isimlerden biri olan Jackson Muleka'nın hocasının gözüne girmeyi başardığı ortaya çıktı.

Hem teknik ekibiyle hem de Muleka ile görüşen Teknik Direktör Şenol Güneş'in Jackson ile sık sık bire bir görüşmeler yaptığı ve sezonun kalan bölümünde oyuncusunu forvet hattına daha yakın bir bölümde şans vererek daha fazla süre vermeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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