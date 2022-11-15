Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak













Şenol Güneş ile bambaşka bir Muleka hedefleniyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasıda Standard Liege'den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan Jackson Muleka, lige adeta damga vurmuştu.Jackson Muleka, Kasımpaşa formasıyla toplamda 14 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken bu maçlarda 12 gol ve 4 asistlik bir katkıda bulunarak takımının kümede kalmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.Ardından bu sezon başında Belçika ekibinden bonservis ücretiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olan Muleka, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.Fransız teknik adam Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş'ta Jackson Muleka alışılmışın aksine forvet yerine kanat oyuncusu olarak süre almıştı. Valerien Ismaeal ile Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının ardından göreve Şenol Güneş'in gelmesiylle birlikte siyah beyazlılarda Jackson Muleka'nın alışık olduğu pozisyona da geri döneceği öğrenildi. Jackson Muleka ile özel olarak bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilerleyen haftalarda genç golcüsüne forvet hattında forma şansı vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.