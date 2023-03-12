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12 Mart 2023 - 20:38

Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın neden forma giymediğini açıkladı

Beşiktaş’ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, hafta içerisinde antrenmanlara katılan yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal’ın Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer almama nedenini açıkladı.

SPOR
12 Mart 2023 - 20:38
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Şenol Güneş, Rachid Ghezzal’ın neden forma giymediğini açıkladı


Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan siyah beyazlılar bu kez İstanbul’da Medipol Başakşehir’in konuğu oldu.

Haftalardır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal’ın hafta boyu yapılan antrenmanlarda süre alması nedeniyle mücadelede süre alması bekleniyordu.



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Şenol Hoca resmen açıkladı

Medipol Başakşehir maçının kadrosunda Rachid Ghezzal’ın yer almaması büyük bir şaşkınlık yaratırken, Şenol Güneş oyuncusunu neden kadroya almadığını açıkladı.

Şenol Güneş, Ghezzal’ın Başakşehir maçında kadroda olmaması nedeniyle ilgili olarak ;

‘ Ghezzal uzun süren bir ayrılığın ardından ilk kez geride bıraktığımız haftada düzenli olarak antrenmanlara katılma fırsatını yakaladı. Şu an oynamasında çok ciddi bir risk gözükmese bile biz kendisini zorlamak istemedik. Ghezzal da oynama isteğini bana iletmişti ama bir kez daha onu kaybedersek dönüşü olmayabilir. Onu oynatmamanın daha iyi olacağını düşündük. İnşallah İstanbulspor maçında süre alabilecek gibi gözüküyor. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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