Şenol Güneş, Rachid Ghezzal’ın neden forma giymediğini açıkladı













Şenol Hoca resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan siyah beyazlılar bu kez İstanbul’da Medipol Başakşehir’in konuğu oldu.Haftalardır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal’ın hafta boyu yapılan antrenmanlarda süre alması nedeniyle mücadelede süre alması bekleniyordu.Medipol Başakşehir maçının kadrosunda Rachid Ghezzal’ın yer almaması büyük bir şaşkınlık yaratırken, Şenol Güneş oyuncusunu neden kadroya almadığını açıkladı. Şenol Güneş, Ghezzal’ın Başakşehir maçında kadroda olmaması nedeniyle ilgili olarak ; ‘ Ghezzal uzun süren bir ayrılığın ardından ilk kez geride bıraktığımız haftada düzenli olarak antrenmanlara katılma fırsatını yakaladı. Şu an oynamasında çok ciddi bir risk gözükmese bile biz kendisini zorlamak istemedik. Ghezzal da oynama isteğini bana iletmişti ama bir kez daha onu kaybedersek dönüşü olmayabilir. Onu oynatmamanın daha iyi olacağını düşündük. İnşallah İstanbulspor maçında süre alabilecek gibi gözüküyor. ‘ ifadelerini kullandı.