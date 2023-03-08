Şenol Güneş, Süper Lig için çıkan Play-Off iddiaları hakkında konuştu







Şenol Güneş'ten Play-Off sözleri







Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Ankaragücü karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle kapatan Beşiktaş’ta gözler bu hafta deplasmanda oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasına çevrildi.Başakşehir maçının hazırlıklarının gerçekleştirileceği antrenmanını basına açık olarak gerçekleştiren Beşiktaş’ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, antrenman öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Şenol Güneş, özellikle de Play-Off sistemi hakkında söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düştü. Güneş, yaptığı açıklamada; ‘ Son günlerde Süper Lig için ortaya atılan Play-Off iddialarını ben de takip ettim. Bir takımın yada takımların puanını silmek, onlara puan kazandırmak bu konuların hepsi sezonun öncesinde planlanması gereken şeylerdir. Bu durum dışında alınan tüm kararların hepsi hatalıdır. Ülkece olağanüstü bir durumdan geçiyoruz, o yüzden konuşulan bu konuları da saygıyla karşılıyorum. Ben Türk futbolundaki kararların ortak bir akıl ile alınması gerektiğinden yanayım. ‘ ifadelerini kullandı.