SPOR
01 Kasım 2022 - 16:33

Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen genç yıldız Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldığını yönetime iletti.

SPOR
01 Kasım 2022 - 16:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Fransız teknik adam Valerien Ismael yerine göreve getirilen Şenol Güneş, takımıyla birlikte çıktığı ilk sınavda Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Şenol Güneş hayran kaldı!

Takımın başına geldiği günden bu yana antrenmanlarda sıkı bir şekilde genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'u takip ettiği ortaya çıkan Şenol Güneş'in oyuncusundan çok memnun olduğu ve yönetimi bu transfer nedeniyle tebrik ettiği ortaya çıktı.



tayyip talha sanuç beşiktaş

Tayyip Talha, son olarak Spor Toto Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında da gol atma sevinci yaşamıştı. Öğrencisiyle de özel olarak görüşen Şenol Güneş'in kendisine savunma hattında vazgeçilmez isimlerden biri olacağı, Milli Takım'a kadar yükselebileceğini ve potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirttiği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Son Haberler
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler...
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim...
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası...
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar,...
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar,...
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta...
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da...
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı...
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022...
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...