Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı







Şenol Güneş hayran kaldı!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Fransız teknik adam Valerien Ismael yerine göreve getirilen Şenol Güneş, takımıyla birlikte çıktığı ilk sınavda Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı.Takımın başına geldiği günden bu yana antrenmanlarda sıkı bir şekilde genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'u takip ettiği ortaya çıkan Şenol Güneş'in oyuncusundan çok memnun olduğu ve yönetimi bu transfer nedeniyle tebrik ettiği ortaya çıktı.Tayyip Talha, son olarak Spor Toto Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında da gol atma sevinci yaşamıştı. Öğrencisiyle de özel olarak görüşen Şenol Güneş'in kendisine savunma hattında vazgeçilmez isimlerden biri olacağı, Milli Takım'a kadar yükselebileceğini ve potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirttiği öğrenildi.