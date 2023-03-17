Şenol Güneş’ten Gedson Fernandes’e hücum uyarısı













Daha etkin olmasını istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta İstanbulspor ile oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıkları Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde devam ediyor. Siyah beyazlılar Cumartesi günü saat 19:00’da Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanda Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in Portekizli yıldızı Fernandes ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.Şenol Güneş, yıldız futbolcusu Gedson’a uyarılarda bulunduğu konuşmasında ; ‘ Sen bu takım için çok önemli bir isimsin. Saha içerisinde bize ciddi bir enerji katıyorsun. Oyununla takım arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Yetenekli bir futbolcusun ve bu yeteneklerinin herkes farkında. Bu yeteneklerini hücumda daha fazla göstermen gerekiyor. Hücum hattında artık daha fazla rol almanı istiyorum. Final paslarında daha dikkatli olup, daha fazla şut çekmen gerekiyor. ‘ ifadelerini kullandı.