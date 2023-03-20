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20 Mart 2023 - 13:09

Şenol Güneş'ten Milli arada futbolcularına sakatlık uyarısı

Beşiktaş’ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, liglere verilen Milli arada, ülkesinde boy gösterecek olan futbolcularına kritik uyarılarda bulundu. Şenol Hoca oyuncularından kendilerine dikkat ederek, sakatlık geçirmemelerini istedi.

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20 Mart 2023 - 13:09
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Şenol Güneş’ten Milli arada futbolcularına sakatlık uyarısı


Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda iyi bir yükseliş yakalamayı başaran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde iyi bir galibiyet serisi yakalamayı başardı.

Evinde oynadığı Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte yükselişe geçmeyi başaran siyah beyazlılar, deplasmanda Medipol Başakşehir’i ve son olarak da sahasında İstanbulspor’u mağlup etmeyi başarmıştı.



İstanbulspor galibiyetinin ardından liglere verilecek olan Milli arayı bekleyecek olan siyah beyazlılar ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırlanıyor.

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Şenol Hoca uyarılarda bulundu

Milli ara nedeniyle ülkesinin takımlarında boy göstermek üzere, takımlarından ayrılan futbolcularıyla özel olarak bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla gerçekleştirdiği görüşmede ;

‘ Son haftalarda iyi bir yükseliş yakaladık. Hedefimizden uzak kalmış durumdayken, bu galibiyet serilerini devam ettirmeliyiz. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına çıkacağız. Bu yüzden Milli arada kendinize dikkat etmenizi istiyorum. Hepiniz profesyonel futbolcularsınız ve kendileriniz nasıl korumanız gerektiğini biliyorsunuz. Milli arayı sakatlık yaşamadan atlatmamız gerekiyor. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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