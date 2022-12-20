SPOR
20 Aralık 2022 - 14:35

Şenol Güneş'ten plan değişikliği! 3'lü savunmaya dönecek

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampının ardından radikal bir değişiklik yapacağı öğrenildi.

SPOR
20 Aralık 2022 - 14:35
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Şenol Güneş'ten plan değişikliği! 3'lü savunmaya dönecek


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuş ve Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.

Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına ikinci kez geçen Şenol Güneş taktik anlayışında sürpriz bir değişikliğe gidiyor.

Üçlü savunma! 



Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı Charleroi maçında, Şenol Güneş defansta Tayyip Talha, Emrecan ve Welinton'a görev vererek üçlü savunma sinyallerini vermişti.  Şenol Güneş'in üçlü savunma konusunda ısrarcı olacağı öğrenildi. 

Dünya Kupası arası sonrası ligde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in bu karşılaşmada da üçlü savunma sistemini denemesi bekleniyor. 

Savunma üçlüsü değişmeyecek! 

Gaziantep FK karşısında Romain Saiss'in sakatlığı sonrası Welinton, Emrecan ve Tayyip Talha'nın forma giymesi bekleniyor.

Güneş'in bu sistemi tercih etmesinin sebebinin ise, orta sahayı kalabalık tutup rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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