Şenol Güneş'ten plan değişikliği! 3'lü savunmaya dönecek







Üçlü savunma!







Savunma üçlüsü değişmeyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuş ve Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına ikinci kez geçen Şenol Güneş taktik anlayışında sürpriz bir değişikliğe gidiyor.Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı Charleroi maçında, Şenol Güneş defansta Tayyip Talha, Emrecan ve Welinton'a görev vererek üçlü savunma sinyallerini vermişti. Şenol Güneş'in üçlü savunma konusunda ısrarcı olacağı öğrenildi. Dünya Kupası arası sonrası ligde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in bu karşılaşmada da üçlü savunma sistemini denemesi bekleniyor.Gaziantep FK karşısında Romain Saiss'in sakatlığı sonrası Welinton, Emrecan ve Tayyip Talha'nın forma giymesi bekleniyor. Güneş'in bu sistemi tercih etmesinin sebebinin ise, orta sahayı kalabalık tutup rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu öğrenildi.