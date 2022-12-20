Şenol Güneş'ten plan değişikliği! 3'lü savunmaya dönecek

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuş ve Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.
Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına ikinci kez geçen Şenol Güneş taktik anlayışında sürpriz bir değişikliğe gidiyor.
Üçlü savunma!
Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı Charleroi maçında, Şenol Güneş defansta Tayyip Talha, Emrecan ve Welinton'a görev vererek üçlü savunma sinyallerini vermişti. Şenol Güneş'in üçlü savunma konusunda ısrarcı olacağı öğrenildi. Dünya Kupası arası sonrası ligde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in bu karşılaşmada da üçlü savunma sistemini denemesi bekleniyor.