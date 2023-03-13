SPOR
13 Mart 2023 - 09:48

Şenol Güneş'ten Play-Off sorusuna çok sert yanıt

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Başakşehir galibiyetinin ardından kendisine yöneltilen Play-Off soruna verdiği yanıtla geceye damgasını vurmayı başardı. Şenol Güneş’in ‘Herkes işine baksın’ sözleri büyük ses getirdi.

SPOR
13 Mart 2023 - 09:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şenol Güneş’ten Play-Off sorusuna çok sert yanıt


Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle birlikte kapatan siyah beyazlılar, ligde bu hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş’a Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydederken, ev sahibi ekipte de Januzaj ilk yarının son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



şenol güneş başakşehir beşiktaş

Şenol Hoca çok net konuştu

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Süper Lig’deki Play-Off tartışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla büyük ses getirdi. Şenol Hoca yaptığı açıklamalarda ;

‘ Play-Off konusunda çok fazla şey konuşulmaya devam ediliyor. Her ne hikmetse de biz istiyormuşuz gibi deniliyor, biz istemiyoruz arkadaşlar. Bu konu sürekli olarak başkanımız ve benim yaptığım açıklamalardan çok farklı yerlere çekiliyor. Ben de her zaman yaptığım açıklamalarda belirttim. TFF’nin aldığı bu kararların ortak akılla alınması gerektiğini söylemiştim, ayrıca bu tarz kararlar da sezon başlarında alınmalıdır. Bizim Beşiktaş olarak kimseden bir beklentimiz yok, talep etti diye bizi göstermekten de vazgeçsinler. Herkes işine baksın! ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ