Şenol Güneş’ten Play-Off sorusuna çok sert yanıt













Şenol Hoca çok net konuştu

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle birlikte kapatan siyah beyazlılar, ligde bu hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başardı.Beşiktaş’a Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydederken, ev sahibi ekipte de Januzaj ilk yarının son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Süper Lig’deki Play-Off tartışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla büyük ses getirdi. Şenol Hoca yaptığı açıklamalarda ; ‘ Play-Off konusunda çok fazla şey konuşulmaya devam ediliyor. Her ne hikmetse de biz istiyormuşuz gibi deniliyor, biz istemiyoruz arkadaşlar. Bu konu sürekli olarak başkanımız ve benim yaptığım açıklamalardan çok farklı yerlere çekiliyor. Ben de her zaman yaptığım açıklamalarda belirttim. TFF’nin aldığı bu kararların ortak akılla alınması gerektiğini söylemiştim, ayrıca bu tarz kararlar da sezon başlarında alınmalıdır. Bizim Beşiktaş olarak kimseden bir beklentimiz yok, talep etti diye bizi göstermekten de vazgeçsinler. Herkes işine baksın! ‘ ifadelerini kullandı.