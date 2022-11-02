SPOR
02 Kasım 2022 - 12:37

Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ile özel görüşme!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından Valentin Rosier ile özel olarak görüştü.

SPOR
02 Kasım 2022 - 12:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ile özel görüşme!


Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçı öncesinde göreve getirilen Şenol Güneş, siyah beyazlılardaki ikinci döneminde çıktığı ilk karşılaşmadan 5-2'lik bir galibiyetle ayrılmıştı.



Valentin Rosier ŞENOL GÜNEŞ görüşme

ŞENOL HOCA ONA ÇOK GÜVENİYOR

Cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde start veren Beşiktaş'ta antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor.

Gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile bir araya gelerek, oyuncusuna beklentilerini anlattığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder için görüşmeler başladı
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder için görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Son Haberler
Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın ölüm nedeni, hastalığı neydi?
Kardeş Payı'nın babası Tahsin hayatını kaybetti! Rıza Akın'ın...
Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı yaptı!
Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı...
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim...
1 Ocak 2023 resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 1 Ocak 2023 günü açık olan kurumlar
1 Ocak 2023 resmi tatil mi? 1 Ocak 2023 günü bankalar, okullar, hastaneler...
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'
Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu...
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder için görüşmeler başladı
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder...
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu
Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk karesi sızdı
Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk...
Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki...
TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu
TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek...
Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor! Doğal afetlere karşı tedbir alın
Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış...
Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze kart satış noktaları
Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze...
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir? Memura öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir?...
Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var, o rakama düşecek iddiası!
Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var,...
Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak
Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak