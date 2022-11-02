Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ile özel görüşme!













ŞENOL HOCA ONA ÇOK GÜVENİYOR

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçı öncesinde göreve getirilen Şenol Güneş, siyah beyazlılardaki ikinci döneminde çıktığı ilk karşılaşmadan 5-2'lik bir galibiyetle ayrılmıştı.Cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde start veren Beşiktaş'ta antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile bir araya gelerek, oyuncusuna beklentilerini anlattığı öğrenildi.