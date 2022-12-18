Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak

2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın dönemimde kazanılan şampiyonlukta Cezayirli kanat Rachid Ghezzal ile birlikte şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi de Valentin Rosier'di. Şampiyonluk sezonunda 1 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Valentin Rosier bir sezon daha kiralandı.
Çalkantılı geçen sezonda da etkili oyununu sürdüren genç sağ bek 2 gol 5 asistlik katkı sağlamış ve sezon sonunda 4.8 Milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan bonservisi alınmıştı.
Bu sezon yoklara oynuyor!Şenol Güneş ile yeniden çıkış arayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile Şenol Güneş’in bir türlü yıldızı barışmadı.
Ümraniyespor maçında 45 dakika süre alabilen, Galatasaray maçında ise sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Antalya kampında disiplinsiz davranışları nedeniyle Şenol Güneş tarafından idmandan kovulduğu iddia edilen ancak kulüp tarafından yalanlanan Valentin Rosier ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.