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18 Aralık 2022 - 18:02

Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık oynamasının ardından bu sezon bonservisi alınan Valentin Rosier'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
18 Aralık 2022 - 18:02
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Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak


2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın dönemimde kazanılan şampiyonlukta Cezayirli kanat Rachid Ghezzal ile birlikte şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi de Valentin Rosier'di.

Şampiyonluk sezonunda 1 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Valentin Rosier bir sezon daha kiralandı.



Çalkantılı geçen sezonda da etkili oyununu sürdüren genç sağ bek 2 gol 5 asistlik katkı sağlamış ve sezon sonunda 4.8 Milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan bonservisi alınmıştı.

Bu sezon yoklara oynuyor!

Şenol Güneş ile yeniden çıkış arayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile Şenol Güneş’in bir türlü yıldızı barışmadı.

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Ümraniyespor maçında 45 dakika süre alabilen, Galatasaray maçında ise sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Antalya kampında disiplinsiz davranışları nedeniyle Şenol Güneş tarafından idmandan kovulduğu iddia edilen ancak kulüp tarafından yalanlanan Valentin Rosier ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Ara transferde gönderilebilir!

Geldiği günden bu yana Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Valentin Rosier'in, devre arasına kadar düzelmezse ara transferde takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı.

Devre arasına kadar ligde oynanacak olan Antalyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Şenol Güneş'in gözünün Valentin Rosier'in üzerinde olacağı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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