Serbest vuruş pro nedir? Milli Piyango Serbest Vuruş oyunu nasıl oynanır? Serbest Vuruş pro oyunu hakkında bilgiler

Milli Piyango'nun özelleştirme süreci tamamlandıktan sonra insanların kullanımına sunduğu Serbest Vuruş Oyunu
son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Peki Serbest Vuruş oyunu nasıl oynanıyor? Serbest Vuruş oyunu ücreti ne kadar? Serbest Vuruş oyunu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango
Milli Piyango 2019 senesinde Demirören Holding'e ait olduğu bilinen Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile girilen ihaleyi 10 senelik süreç ile kazanmıştır ve böylece Milli Piyango
işletmeleri özelleştirilmiştir. Bu özelleşme süreci tamamlandıktan sonra Milli Piyango insanlara Serbest Vuruş isimli oyunu sunmuştur.
Serbest Vuruş ücreti
Serbest Vuruş oyununu oynama ücreti 3 TL olarak bilinmektedir. Sanal bir futbol oyunudur ve sanal olarak oynanan maçlar için bir bahis seçme hakkı sunulmaktadır.
Serbest Vuruş oyunu seçenekleri
Serbest Vuruş sanal futbol oyununda bahis yapmak isteyen insanlara maç sonucu maçtaki goller, maç sonucu 2.5 üst/alt, karşılıklı gol var/yok ve maç skor sayısı gibi seçenekler sunulmaktadır. Sanal Vuruş sanal futbol oyununda bahis seçeneği kişinin isteğine göre yükseltilebilmektedir.
Serbest Vuruş oyun süresi
Serbest Vuruş futbol oyununun ne kadar sürdüğü de insanlar tarafından merak ediliyor. Serbest Vuruş oyunu toplamda 1 dakika sürüyor ve insanlar oyun sonuçlarını kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Maçın ilk yarısı 30 saniye, ikinci yarısı 30 saniye olarak planlanmıştır.
Serbest Vuruş oyunu izlenebilir mi
Serbest Vuruş sanal futbol oyunu iddia bayilerinde televizyon ekranlarından takip edilebiliyor.
Serbest Vuruş oyunu nasıl oynanıyor
Serbest Vuruş oyunu şu an yalnızca iddia bayilerinde oynanabiliyor. Normal maçlar için yapılan kuponlar gibi bahisler seçiliyor. Örneğin normal kuponlarda olduğu gibi maç sonucunda ev sahibinin kazanacağını düşünüyorsanız 1, deplasman takımının kazanacağını düşünüyorsanız 2, maçın berabere biteceğini düşünüyorsanız ise 0!ı işaretlemeniz gerekiyor. Serbest Vuruş oyununun ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Serbest Vuruş oyununda Türk takım isimleri kullanılmıştır.
Serbest Vuruş Pro oyunu
Serbest Vuruş oyunu ise yabancı takımların karşılaşmaları için oynanan oyundur. Geri kalan her şey normal Serbest Vuruş oyunu ile aynıdır. Katılım ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir.
Milli Piyango Serbest Vuruş oyunu
Serbest Vuruş oyununda oyunlar Milli Piyango bayilerinden de yapılabilmektedir. İddia bayilerinde oynandığı gibi aynı şekilde kupon doldurulur, bahis seçilir ve oyun tamamlanır. 1 dakikalık süren maç bittikten sonra da kuponunuzun kazanıp kazanmadığını öğrenebilirsiniz. Serbest Vuruş oyunu 5 dakikada bir olabiliyor. Milli Piyango ve İddia bayilerinde oynadığınız maçı televizyon ekranlarından takip edebilme imkanınız da bulunuyor.
Serbest Vuruş oyunu nerede oynanır
Serbest Vuruş oyunu iddia ve Milli Piyango bayilerinde oynanabiliyor. Serbest Vuruş oyununda Türk takım isimleri kullanılıyor, Serbest Vuruş Pro oyununda ise yabancı takımlar üzerinden bahis oynanıyor.
Serbest Vuruş oyunu sonucu öğrenme
Serbest Vuruş oyunu maçları çok kısa sürüyor. Oyunu oynayan insanlar 1 dakika gibi bir süreden sonra karşılaşma tamamlandığı için tahminlerinin kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor. Serbest Vuruş oyununun sonuçları iddia bayilerinden öğrenilebiliyor. Serbest Vuruş maçları 5 dakikada bir insanların tekrar oynamasına izin verecek şekilde oynanıyor. Serbest Vuruş Sisal Şans'ın yeni sanal futbol oyunu olarak biliniyor.