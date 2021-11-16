Sercan Yıldırım Nihan Yönel ile nişanlandı

Son olarak Survivor 2020 yarışmasında yer alan ve yarışmada dikkat çekmeyi başaran eski futbolcu Sercan Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı. Sercan Yıldırım geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlenme teklif etmişti.

Eylül ayında kız isteme gerçekleşirken aile arasında yapılan sade bir törenle çiftin nişan yüzükleri takıldı. Sercan Yıldırım nişan töreninde Nihan Özel ile birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Nişanlısı ile olan fotoğrafını “İyi ki varsın sevgilim…” notuyla paylaşan Yıldırım’ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.