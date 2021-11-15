MAGAZİN
15 Kasım 2021 - 10:53

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir mekanda sevenleriyle buluştu. Serdar Ortaç buluşmada özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı ne kadar borcu olduğunu açıkladı.

MAGAZİN
15 Kasım 2021 - 10:53
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Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son olarak Adana’da verdiği konserde Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı yorumla gündem olmuştu. Skandal yorumuyla büyük eleştiri toplayan Serdar Ortaç bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekanda kendisi hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

Kumar bağımlısı olduğu bilinen ve bu nedenle borçlanan Serdar Ortaç o dönemleri ilişkin “‘Allah benim belamı versin’ zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz’ diyerek kendisini dinleyenleri uyardı.
Ünlü şarkıcı kumar yüzünden 10 milyon TL borcunun olduğunu eski eşine ise 500 bin TL nafaka borcunun olduğunu söyledi. Çocuk ister misininiz şeklindeki soruya da içten bir şekilde yanıt veren Serdar Ortaç, artık çocuk düşünmediğini ifade ederek “Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Dedi.

 
# serdar ortaç# borcunu açıkladı
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