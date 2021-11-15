Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son olarak Adana’da verdiği konserde Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı yorumla gündem olmuştu. Skandal yorumuyla büyük eleştiri toplayan Serdar Ortaç bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekanda kendisi hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

Kumar bağımlısı olduğu bilinen ve bu nedenle borçlanan Serdar Ortaç o dönemleri ilişkin “‘Allah benim belamı versin’ zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz’ diyerek kendisini dinleyenleri uyardı.