MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:15

Serdar Ortaç saray yavrusu evini satışa çıkardı! Oda ve salon sayısı... Fiyatı dudak uçuklattı!

Serdar Ortaç, İstinye'deki evini satıp Anadolu Yakası'na taşınmak için hamleler yapıyor.

MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:15
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Serdar Ortaç saray yavrusu evini satışa çıkardı! Oda ve salon sayısı... Fiyatı dudak uçuklattı!
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Edinilen bilgiye göre şarkıcı Serdar Ortaç, İstinye'deki evini satışa çıkardı. 750 metrekare 8 yatak odası, 4 salon ve 4 banyo olduğu bilinen evin satışı için Serdar Ortaç 82 milyon TL istiyor.

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Hayali bir yalıda yaşamak olan Ortaç, takipçilerinden Beykoz, Kavacık veya Kanlıca'da satılık ya da kiralık yalı olup olmadığını kendisine bildirmelerini istemiştir. 2016 yılında eski eşi Chloe ile birlikte yaşamak için İstinye'deki ikiz villalarını 15 milyon TL'ye satın alan Serdar Ortaç, uzun yıllardır aylık 120 bin TL kira ödüyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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