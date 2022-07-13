Serdar Saatçi Kimdir? Serdar Saatçi kaç yaşında? Serdar Saatçi hayatı

Serdar Saatçi kimdir?





Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Serdar Saatçi, maça yedek kulübesinde Viktoria Plzen ile başladı. 72. dakikada Valerien Ismael, Serdar Saatçi'yi oyuna getirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, sakatlığı bulunmayan savunma oyuncusunun 83.dakikalarda maça alınması herkesi şaşkına uğrattı. Serdar Saatçi, hocası Valerien Ismael'in kararına öfkesini tutamadı. Genç futbolcu sinirini soyunma odasına giderken kapıyı tekmelemesiyle tepkisini gösterdi. Bu olay sonrasında Serdar Saatçinin kim olduğu ve hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. 1.90 cm boya sahiptir. Bayrampaşa'da 2013 yılında futbol hayatına başlamıştır ve oradan Beşiktaş'ın altyapısına transfer olmuştur. Siyah beyaz forma giyen genç futbolcu 2020 yılında ise Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine ilk adımını atmış oldu. İlk maçı Süper Lig Altay karşısında gerçekleştirmiştir. Futbolcunun Mayıs ayı 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam edecektir. Milli takım formasını U15, U16, U17, U21'de giymiştir.