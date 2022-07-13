Kim Kimdir
13 Temmuz 2022 - 18:51

Serdar Saatçi Kimdir? Serdar Saatçi kaç yaşında? Serdar Saatçi hayatı

Siyah Beyaz forma giyen 18 yaşında ki genç futbolcu Serdar Saatçi'nin kim olduğu merak edilmektedir. Serdar Saatçinin hayatını sizler için araştırdık. İşte ayrıntılar.

Kim Kimdir
13 Temmuz 2022 - 18:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Serdar Saatçi Kimdir? Serdar Saatçi kaç yaşında? Serdar Saatçi hayatı
Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Serdar Saatçi, maça yedek kulübesinde Viktoria Plzen ile başladı. 72. dakikada Valerien Ismael, Serdar Saatçi'yi oyuna getirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, sakatlığı bulunmayan savunma oyuncusunun 83.dakikalarda maça alınması herkesi şaşkına uğrattı. Serdar Saatçi, hocası Valerien Ismael'in kararına öfkesini tutamadı. Genç futbolcu sinirini soyunma odasına giderken kapıyı tekmelemesiyle tepkisini gösterdi. Bu olay sonrasında Serdar Saatçinin kim olduğu ve hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Serdar Saatçi kimdir?

futbolcu

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. 1.90 cm boya sahiptir. Bayrampaşa'da 2013 yılında futbol hayatına başlamıştır ve oradan Beşiktaş'ın altyapısına transfer olmuştur. Siyah beyaz forma giyen genç futbolcu 2020 yılında ise Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine ilk adımını atmış oldu.

İlk maçı Süper Lig Altay karşısında gerçekleştirmiştir. Futbolcunun Mayıs ayı 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam edecektir. Milli takım formasını U15, U16, U17, U21'de giymiştir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Duy Beni dizisinin Dağhan’ı kimdir? Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız hakkında merak edilenler
Duy Beni dizisinin Dağhan’ı kimdir? Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız hakkında merak edilenler
Sami Levi kimdir, kaç yaşında? Sami Levi aslen nereli? Sefarad solisti Sami Levi hayatı ve biyografisi
Sami Levi kimdir, kaç yaşında? Sami Levi aslen nereli? Sefarad solisti Sami Levi hayatı ve biyografisi
Son Haberler
Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 elektrikli scooter fiyatları
Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük...
Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Covid-19 sert dalgasını hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Covid-19 sert dalgasını hafif...
İzmir’deki sapık kantinci Turan Duman’ın savunması olay yarattı! Kendisini Adile Naşit’e benzeterek haklılığını savundu
İzmir’deki sapık kantinci Turan Duman’ın savunması olay yarattı!...
Scooter kullanan Dilara Gül’e otomobilin çarptığı anlar kameralara yansıdı! Gül'ün kaza anı dehşet saçtı
Scooter kullanan Dilara Gül’e otomobilin çarptığı anlar kameralara...
Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin TL! Miktarlar banka hesabına yatacak
Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin...
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri...
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin...
Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini görenler şaşkına döndü
Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini...
Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi yeni kadrosu
Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek?...
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde...
Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz verdi
Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz...
MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita Yunanistan’ı çileden çıkardı!
MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita Yunanistan’ı çileden...
Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda 6 yaralı var
Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda...
Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle
Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye-Tayland...
Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular 19 gün sonra bitiyor
Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular...